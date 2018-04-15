MAGAZİN

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Popçu Murat Dalkılıç, yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Kadir Doğulu'nun olduğu 'Ustalar Alemi' filminde sevgilisi Hande Erçel'i oynatacaktı. Murat Dalkılıç bu kararından vazgeçerek kadın başrol oyuncusu aramaya karar verdi

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Kadir Doğulu'nun olduğu Ustalar Alemi filminde bir süredir aşk yaşadığı Hande Erçel'i oynatacaktı.

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'i filminde oynatmaktan vazgeçti.

REKLAM YAPIYOR DEDİRTMEM

Sebebini soranlara ise Dalkılıç, “Sevgilisi üzerinden reklam yapıyor diye düşünmelerini ve filmime ön yargılı olmalarını istemedim” yanıtını verdiği iddia edildi.

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MURAT İLE HANDE COACHELLA'DA

İkili 1999'dan bu yana Amerika-California'daki Coachella Vadisi'nde yapılan 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitti, renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

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murat dalkılıç hande erçel

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