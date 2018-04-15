Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Kadir Doğulu'nun olduğu Ustalar Alemi filminde bir süredir aşk yaşadığı Hande Erçel'i oynatacaktı.

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'i filminde oynatmaktan vazgeçti.

REKLAM YAPIYOR DEDİRTMEM

Sebebini soranlara ise Dalkılıç, “Sevgilisi üzerinden reklam yapıyor diye düşünmelerini ve filmime ön yargılı olmalarını istemedim” yanıtını verdiği iddia edildi.

MURAT İLE HANDE COACHELLA'DA

İkili 1999'dan bu yana Amerika-California'daki Coachella Vadisi'nde yapılan 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitti, renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.