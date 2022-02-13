Murat Dalkılıç Hande Sarıoğlu yazışması olay oldu! "Abla adam sadece gülmüş" yorumu kızdırdı

Hande Sarıoğlu tek başına yaptığı Youtube yayınında metaverseye de bir bölüm ayırdı. Oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Göğüsleri için hatırı sayılır bir para harcadığını her fırsatta dile getiren Sarıoğlu cesur pozlarına da devam edeceğini söylüyor.

Son yayınında "Metakent’teki arsamı sevgilimin üstüne yaptım" diyerek komik anlarını paylaşan Sarıoğlu'na ilk yorum Murat Dalkılıç'tan geldi. Murat Dalkılıç Sarıoğlu'nun paylaşımına gülücük emojisi attı. Sarıoğlu ise ünlü şarkıcıya uzun uzun yanıt verdi.

"ADAM SADECE GÜLMÜŞ"

Hande Sarıoğlu yanıtında "Girmişsin metaverse alemlerine gördüm, mevzu girmek değil; girenin halini oturup izlemek. Manyak manyak işler. Bir demlik çayla oturup izlememiz yok mu?" yazınca takipçileri imalarda bulundu. Bir takipçi ise "Abla adam sadece gülmüş ne hemen buluşalım mı diyorsun?" deyince ünlü sunucu sinirlendi.

Hande Sarıoğlu bu takipçiye sert çıktı ve "Mal 10 yıllık arkadaşım bir sadece gördüğünüz hayatları salsanız mı? Üstünüze vazife olmayan işlere kastırmasınız" yanıtını verdi.



