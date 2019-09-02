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Murat Dalkılıç: İki gözümün çiçeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç, geride bıraktığımız akşam verdiği konser sonrasında kendisini izlemeyen gelen sevgilisi Hande Erçel'le bir selfie çekti ve bunu son derece duygusal satırlarla paylaştı.

Murat Dalkılıç: İki gözümün çiçeği

Magazin dünyasının evlilik yolunda giden ilişkileri arasında gösterilen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı tam gaz devam ediyor. Geride bıraktığımız akşam sevgilisi Murat Dalkılıç’ı izlemeye giden Erçel burada son derece keyifli saatler yaşadı. Murat Dalkılıç, konser sonrasında sevgilisine bir sürpriz yaparak birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve “Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği… Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun…” notunu düştü. Erçel de bu satırlara bir kalp emojisi ile karşılık verdi ve “Mutluluğumsun” yazdı.

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