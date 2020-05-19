Şarkıcı Murat Dalkılıç, 2000 yılında gece kulüplerinde sahne alırken, albüm yapıp şöhret olma hayali olmadığını söyledi. Dalkılıç, hayatıyla ilgili şu itiraflarda bulundu: “Aslında 2000’den itibaren müzikten para kazanıyordum, sahnede tatmindim. Daha fazlasını yapıp, işin büyüsü kaçmasın diye korkuyordum. ‘Albüm yapayım insanlar, beni dinlesin’ kaygım yoktu. 2008'de kanıma girdiler, 'Albüm yap' diye, ben de yaptım.”

Murat Dalkılıç: İnsanlar beni dinlesin kaygım yoktu

Dalkıç, karantina günlerinde yemeğe ağırlık verdiğini belirterek, "Virüs döneminde biraz yemeği fazla kaçırıyorum. Herkese tavsiyem, yemek olayını kafanızdan çıkarın. Az ve öz yemek, yaşayacak kadar yemek lazım, bunu da lifestyle yapmak lazım."

"Nasıl olsa karantinadayız, bizi görmüyorlar' diye her türlü yemeğe girişiyorum. Severim yemek yapmayı. İyi pilav yaparım” sözlerini kullandı.

Dalkılıç, Türkiye’de pop müzik şarkıcılarının 'showbusiness' yaptığını ve bunun için çok çalışmak gerektiğinin de altını çizdi.

Şarkıcı, "Pop müzik şarkılarının aslında yaptığı şey 'showbusiness'. Hepsinden çok ağır antrenmanlar yaparak, iyi şarkı söylemen, kendine iyi bakman, devamlı fit olman lazım. Antrenman yapıp, kötü alışkanlıklarının olmaması gerek, sürekli çalışman lazım."