MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Dalkılıç: İnsanlar beni dinlesin kaygım yoktu

Murat Dalkılıç: İnsanlar beni dinlesin kaygım yoktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç, Türkiye’de pop şarkıcılarının işinin 'showbusiness' olduğunu belirtip, "Bunun için iyi şarkı söyleme yanında kendine iyi bakman, fit olman ve gündemi takip edip, müziğini yeni formlara sokman lazım” dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, 2000 yılında gece kulüplerinde sahne alırken, albüm yapıp şöhret olma hayali olmadığını söyledi.

Dalkılıç, hayatıyla ilgili şu itiraflarda bulundu:

“Aslında 2000’den itibaren müzikten para kazanıyordum, sahnede tatmindim. Daha fazlasını yapıp, işin büyüsü kaçmasın diye korkuyordum. ‘Albüm yapayım insanlar, beni dinlesin’ kaygım yoktu. 2008'de kanıma girdiler, 'Albüm yap' diye, ben de yaptım.”

Murat Dalkılıç: İnsanlar beni dinlesin kaygım yoktu

Dalkıç, karantina günlerinde yemeğe ağırlık verdiğini belirterek, "Virüs döneminde biraz yemeği fazla kaçırıyorum. Herkese tavsiyem, yemek olayını kafanızdan çıkarın. Az ve öz yemek, yaşayacak kadar yemek lazım, bunu da lifestyle yapmak lazım."
"Nasıl olsa karantinadayız, bizi görmüyorlar' diye her türlü yemeğe girişiyorum. Severim yemek yapmayı. İyi pilav yaparım” sözlerini kullandı.
Dalkılıç, Türkiye’de pop müzik şarkıcılarının 'showbusiness' yaptığını ve bunun için çok çalışmak gerektiğinin de altını çizdi.
Şarkıcı, "Pop müzik şarkılarının aslında yaptığı şey 'showbusiness'. Hepsinden çok ağır antrenmanlar yaparak, iyi şarkı söylemen, kendine iyi bakman, devamlı fit olman lazım. Antrenman yapıp, kötü alışkanlıklarının olmaması gerek, sürekli çalışman lazım."
"İnsanlar kendilerini her şekilde değiştirmeli. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için çok bilmen, okuman lazım. 'Showbusiness' bütün düşünmek lazım, müzik ve iyi şarkı söylemek yetmiyor” dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir

Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kucak açtık bekliyoruz

Kucak açtık bekliyoruz

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Bulutsuz sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü kutladı

Sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü kutladı

Berdan Mardini memleketi Mardin’e gül suyu fabrikası kurdu

Berdan Mardini memleketi Mardin’e gül suyu fabrikası kurdu

Şafak Sezer: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

'Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam'

Atiye dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme!

Atiye dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme!

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Ersin Korkut’tan yeni paylaşım

Ersin Korkut’tan yeni paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.