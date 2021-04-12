Murat Dalkılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Murat Dalkılıç'ın hayatı

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın yaşı ve boyu araştırılmaya başladı. Şarkıcılığının yanı sıra Sil Baştan dizisinde de rol alan Murat Dalkılıç, Beykent Üniversitesi oyunculuk mezunudur. İzmirli olan Murat Dalkılıç bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programında en güzel şarkılarını seslendirecek. Peki, Murat Dalkılıç kimdir? İşte, ayrıntılar...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tam adı Sırrı Murat Dalkılıç olan ünlü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Üniversite öncesi eğitimini Aydın'da tamamlayan Dalkılıç önceleri basketbol odaklı bir kariyerin peşine düşmeyi hedeflerken, daha sonradan fikir değiştirerek müziğe odaklanmıştır. Çeşitli küçük işletmelerde sahneye çıkan Dalkılıç, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü tamamlamıştır.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yapan ünlü şarkıcı, 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla popüler hale gelen Murat Dalkılıç'ın şarkıları sevenleri tarafından büyük bir beğeni topladı.