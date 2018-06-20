Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

Geçen ay çıkan Yıldız Tilbe'nin 39 sanatçının yer aldığı 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde Murat Dalkılıç da "Sevdanın Tadı" adlı şarkıyı seslendirmişti. Seslendirdiği şarkı, listelerde ilk 5'te olmasına rağmen hakettiği değerin gösterilmemesine sinirlenince sosyal medya hesabından "Minnoş Mafyacıklar" dediği kesime sitem etti:

'BURDAN TIKASANIZ ORDAN ÇIKACAK'

''Yıldızlı şarkılar albümünde seslendirdiğim "sevdanın tadı" itunes, muud vb. platformlarda ilk beşte olmasına rağmen hiç bir haberde ve youtubeta en çok dinlenilenler arasına konmaması ilginç dostum.

Hayır önemsediğimden değil, 3 kişi bile sevse kıymetli. Bir tek şu kısma takılıyorum; anlamıyorsunuz müzik denen varlığı kukla gibi oynatamayacağınızı ne zaman öğreneceksiniz minnoş müzik mafyacıkları. O illa gidecek bir yolunu bulacak! Burdan tıkasanız ordan çıkacak!''

Öfkeli söyleminin ardından popçunun "minnoş mafyacık" dediği isimlerin kimliği merak uyandırdı.



