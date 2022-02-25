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Murat Dalkılıç Sitare Akbaş birlikte katıldı!

25.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu PSM'de TOÇEV için düzenlenen etkinliğe ünlü isinler akın etti. LUOKK'un katkılarıyla gerçekleşen; cemiyet, iş ve magazin dünyasından çok sayıda ünlülerin katılarak destek olduğu alışveriş günlerine Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş'ın birlikte katılması dikkatlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç Sitare Akbaş birlikte katıldı!

Yeşim Yılmaz, Asli Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki LOVELAND, TOÇEV için gerçekleşerek aynı zamanda çocuklara da umut oldu.

Murat Dalkılıç

Hande Erçel’le ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra, güzel oyuncunun arkadaşı Sitare Akbaş’la yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç, etkinliğe sevgilisiyle birlikte katıldı.

Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş

LOVELAND’e katılan ünlüler arasında; Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş, Özge Ulusoy, Siren Ertan, Ayşegül Ünal, Işıl Tan, Gülay Kamaz, Kadriye Olgar, Melis Özer,Serap Sarı, Şendir Dilek Birgen, Elif Ulusoy, Esin Özbek, Gizem Özdemir, Sibel Vatandost, Şule Yürüten, Haşmet Murşit, Dinçer Alpman, Meral-Fikret Çalışıcı, Pınar Zülfikar-Melda Aksu, Mukaddes Akça, Betül Gülbahar, Naz Elmas, Derya Tuna, Yasemin Şefkatli, Selin Ciğerci, Selvi Miray-Bülent Serttaş, Gizem Hatipoğlu, Ceren Benderlioğlu, Doğuş Çabakçor, Sarp Yaman, Eda Güzelcik, Ala Tokel, Ayça Tamer, Beste Korkmaz, Ceren Özyaprak, Nurdeniz Tuncer, Pınar Yaranır, Selen Çetinkaya, Selin Yağcıoğlu, Tuğçe Aziz- Dilek Yalçınkaya, Tuğçe Post, Ümit Erdim, Birge Güngerci, Çağıl Bulmuş, Lara Durdiyebak, Neşe Aykut, Özlem Yarar, Zeynep Özbayrak ve Nilay Yalçınkaya vardı.

Özge Ulusoy (1)

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç Sitare Akbaş
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