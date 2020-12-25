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Murat Dalkılıç'tan ilginç açıklama: Alev biterse, ilişki biter

25.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç'tan ilginç açıklama: Alev biterse, ilişki biter

Oyuncu Hande Erçel ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran şarkıcı Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Melisa Sezen ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Murat Dalkılıç, samimi açıklamalarda bulundu.

Emel Yalçın'ın 'Kırmızı Nokta' programına konuk olan Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlişki içindeki alev bitince, biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm, merak ederim. Önceliğim karşı tarafın ne istediğidir."

Şarkıcının bu sözleri, yaklaşık üç yıl birliktelik yaşadığı ve temmuz ayında yollarını ayırdığı oyuncu Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı.

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