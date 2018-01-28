MAGAZİN

Murat Kekilli'den çok sert Afrin tepkisi: 'Hainliktir, şerefsizliktir'

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 14:25 | Son Güncelleme 6 saat önce

Şarkıcı Murat Kekilli, Afrin'le ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımına yapılan yorumlara sinirlendi.

Murat Kekilli'den çok sert Afrin tepkisi: 'Hainliktir, şerefsizliktir'

‘Bu akşam ölürüm’ şarkısıyla tanıdığımız Murat Kekilli, Afrin’de terör mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı ilk günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) olan desteğini açıklamıştı.

Aradan geçen günlerde Murat Kekilli’nin bu sözleri nedeniyle eleştiriler yorumlar aldığı ortaya çıktı.

kekilli1

Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, Ayıp lan ayıp…Türkiye'de yaşayıp ‘Türk Askeri ve Zeytin Dalı’ operasyonunu protesto edenler utanmadan beni tarafsız olmaya çağırıyor. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir. Beni değil, terörü ve onun mucidi ABD’yi eleştirin” diyerek sert çıktı.

kekilli2

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat kekilli Afrin

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu

Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan eleştirilere cevap verdi

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan eleştirilere cevap verdi

Linet: ‘Sperm bankasından çocuk yapabilirim'

Linet: ‘Sperm bankasından çocuk yapabilirim'

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.