Murat Kekilli'den çok sert Afrin tepkisi: 'Hainliktir, şerefsizliktir'

‘Bu akşam ölürüm’ şarkısıyla tanıdığımız Murat Kekilli, Afrin’de terör mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı ilk günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) olan desteğini açıklamıştı.

Aradan geçen günlerde Murat Kekilli’nin bu sözleri nedeniyle eleştiriler yorumlar aldığı ortaya çıktı.

Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, Ayıp lan ayıp…Türkiye'de yaşayıp ‘Türk Askeri ve Zeytin Dalı’ operasyonunu protesto edenler utanmadan beni tarafsız olmaya çağırıyor. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir. Beni değil, terörü ve onun mucidi ABD’yi eleştirin” diyerek sert çıktı.