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Murat Övüç'e hırsızlık şoku! 147 bin doları ve ziynet eşyalar çalındı

10.11.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Murat Övüç'e hırsızlık şoku! 147 bin doları ve ziynet eşyalar çalındı

İzmir depremi sonrası yaptığı açıklamalarla tepki çeken Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e şok! Övüç Silivri’deki lüks villasından 147 bin dolar ve değerli takı eşyalarının çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Her fırsatta zenginliğiyle övünen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e hırsızlık şoku!
Silivri'deki bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti.

Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü. Övüç'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler villada parmak izi araştırması yaptı.

147 BİN DOLAR VE ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Övüç’ün polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söylediği öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün olay hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.

Övüç daha önce yaptığı açıklamada kazancına dair bilgiler vermişti. Çok güzel paralar kazandığını ve dağıttığını söyleyen Övüç, "Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

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