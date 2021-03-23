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  4. Murat Övüç'ün o sözleri tepki çekmişti! Mahkemeden flaş karar

Murat Övüç'ün o sözleri tepki çekmişti! Mahkemeden flaş karar

23.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti. Övüç, "Sözlerim Kim Kardashian'a yöneliktir" dedi.

Murat Övüç'ün o sözleri tepki çekmişti! Mahkemeden flaş karar

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlı'ya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

CEZALANDIRMA TALEP ETTİ

Müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç’ün beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunması tepki çekmişti. Kardashian'a tepki gösterenler arasında sosyal medya fenomeni Murat Övüç de yer aldı. Övüç yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Murat Övüç
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