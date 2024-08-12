Murat Övüç "İntihar edeceğim yeter!' diyerek isyan etti! Ablalarını ve oğlunu ifşa etti: Harcamalarına...

"10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" diyerek adından söz ettiren fenomen Murat Övüç şu sıralar ailesiyle sorunlar yaşıyor.

Son olarak oğlu Burakcan Övüç'un nişanında geline 2 kg altın takan fenomen ailesinden bıktı.

Ablalarını ve oğlunu yerin dibine sokan Murat Övüç isyan etti. Paylaştığı videoda "İçimde öyle büyük dertler var ki dile getiremiyorum" diyen Murat Övüç sinirlerine hakim olamadı.

"Bıktım" diyerek isyan eden fenomen Övüç, 'Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşeneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim yeter!' diyerek bağırdı.

PARA İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Ardından ablalarının para için Silivri'deki evinde birbirine girdiği ve kendisini rezil ettiğini söyleyen fenomen bu sebeple o evi terk edip Bahçeşehir'de ev aldığını söyledi.

Oğluna da verip veriştiren Murat Övüç; oğlunu anlatmaya ise destan yetmeyeceğini söyleyerek "Oğlumun harcamalarına bankalar yetmez" dedi.