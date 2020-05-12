Murat Övüç mezar başında reklam mı yaptı? İddialara yanıt verdi

Murat Övüç, önceki gün babası Nail Övüç'ün mezarı başına giderek, "Unutulmuş anneleri, babaları ve yakınları olanlar… Unutmayın güzellikler lazım. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Mehmet Bey bu konuda çok iyi" ifadelerini kullandı.

Övüç, mezar taşını yaptırdığı firmayı paylaşımına etiketleyerek reklamını yapmayı da ihmal etmedi. Bu davranışı sonrası tepki çeken Övüç, granit mezar taşını 8 bin TL'ye yaptırdığını açıkladı.

Ünlü fenomen, "Elimde faturam var. Biraz insaf biraz vicdan... Babamın mezarlığını bedava yaptıracak kadar karaktersiz biri değilim" şeklinde konuştu.

Ünlü fenomen, "Elimde faturam var. Biraz insaf biraz vicdan... Babamın mezarlığını bedava yaptıracak kadar karaktersiz biri değilim" şeklinde konuştu.

