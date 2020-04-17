Murat Övüç'ten bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Emre Kara'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Gece gündüz çalıştığını söyleyen Övüç, sosyal medyada çok sevildiğini argo konuşsa bile hiç linç yemediğini dile getirdi: "Hiç linç yemedim. Argo konuşsam bile öpüyorlar. Kalbimi biliyorlar çünkü benim."

Fake hesabı olup olmadığı konusuna da açıklık getiren fenomen, "Fake hesabım yok. Bir tane orjinal hesabım var, mavi tıklı" dedi.

'SEVGİLİM VAR'

Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, "Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı."

OĞLU GÜNDEM OLDU

Maddi durumundan bahseden sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına basan oğlu için de şunları söyledi:

"Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. koronavirüs geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar."