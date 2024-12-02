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  4. Murat Övüç Türkiye'yi terk ediyor! "Hayat arkadaşım bu işi yapmamı istemiyor"

Murat Övüç Türkiye'yi terk ediyor! "Hayat arkadaşım bu işi yapmamı istemiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 14:41
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Skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç kararını verdi Türkiye'yi terk ediyor. Övüç sevgilisinin bu konuda ısrarcı olduğunu açıkladı.

Murat Övüç Türkiye'yi terk ediyor! "Hayat arkadaşım bu işi yapmamı istemiyor"

Açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç son olarak "10 odalı bir malikanede oturuyorum" diyerek lüks yaşantısını anlatmıştı.

"Parayı çok seviyorum evde özel bir kasam var, bazen canımı sızlatan dostlarımı reddediyorum hemen kasayı açıyorum dolarlarımı eurolarımı öpüyorum" diyen fenomen sevgilisini de çok zengin olduğunu sık sık vurguluyordu.

Katıldığı yayında kararını açıklayan Murat Övüç 2025 yılında Türkiye'yi terk ediyor. Övüç açıklamasında "Türkiye'de olmayacağım kesin olarak 2025 yılının 8. ayında. Miami'ye geçiyorum oradan bir ev aldık. Hayat arkadaşım bu işi yapmamı istemiyor" dedi.

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Fenomen 6 yıl hayat arkadaşının 1 lirasını kabul etmediğini söyledi. Övüç sevgilisinin 10. yıllarında kendisine Göktürk'ten ev aldığını da anlattı ve şunları söyledi:

"Parasını vereceğim dedim bana bağırdı, 4 milyon dolar gibi bir şeydi ev. 10 yılda da hakkım ayol!"

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Murat Övüç
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