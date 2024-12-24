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Murat Övüç'ün bomba sırrı! "Tatilde arkadaşımın kocası kapıma dayanıp..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Skandal açıklamaları, altınlarını sergilemesi ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç yine bomba iddialarda bulundu. Fenomen Murat Övüç, arkadaşının kocasının gece yarısı kapısına dayandığını anlattı.

Murat Övüç'ün bomba sırrı! "Tatilde arkadaşımın kocası kapıma dayanıp..."

Sosyal medya fenomeni ve ünlü isim Murat Övüç, lüks yaşam tarzı ve dikkat çeken paylaşımlarıyla her zaman gündemde. Son olarak, Türkiye'yi terk edeceğini açıklayan Övüç olay açıklamalarda bulundu.

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan fenomen Murat Övüç, “Bu devirde kadın kalmadı” dedi. Övüç "Kadın kadına eğlenmeye çıkıp, ‘Bu gece çapkınlık gecemiz’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

Övüç ayrıca, bir kadının kendisine Instagram üzerinden yazıp, kocasının arkadaşına âşık olduğunu ve ne yapması gerektiğini sormasına da değindi. "Günahı işliyor, beni de şahit yapacak kendisine" diyen fenomen bomba bir iddiada bulundu.

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TATİLDE KAPISINDA DAYANDI

Murat Övüç, Pınar Kerimoğlu’nun "Sakladığın bir sırrın var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.

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“Çok var ama bir tanesini seninle paylaşmak istiyorum. Geçen sene arkadaş grubumuzla 8 aile Bodrum’da tatildeyken, gece arkadaşımın eşi odamın kapısına dayandı. ‘Buyur abi’ dedim, ‘Biraz takılalım mı?’ dedi. Şok oldum. ‘Alkollüsün abi sen galiba, odana git’ dedim ve gönderdim. Sonra arkadaşıma çok üzüldüm ama söyleyemedim. İçimde saklıyorum.”

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Murat Övüç
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