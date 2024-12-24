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Hem rahat hem tarz Jack Wolfskin Mont'ta 1499 TL indirim sizi bekliyor
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Hem rahat hem tarz Jack Wolfskin Mont'ta 1499 TL indirim sizi bekliyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
24.12.2024 11:45
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Soğuk bir kış sabahı dışarı adım attığınızda mutlaka "Bugün iyi ki kalın giyinmişim" dediğiniz olmuştur. İşte Jack Wolfskin Routeburn Pro Ins Jkt M Mont o ürünlerden biri. Gün boyu koruma ve şıklık sunan bu mont, beklentilerinizin ötesine geçecek! Yılın Son Fırsatları'na özel 1499 TL'lik indirim ile satışta olan monta sahip olmak isterseniz işte detaylar...

Kış aylarında, dışarıdaki soğuk ve zorlu hava koşullarına karşı hem de dayanıklı hem de tarz bir monta sahip olmak ister misiniz? İster şehirde günlük işlerinizi hallediyor olun ister doğada yeni maceralara yelken açın doğru mont sizi sıcak tutmanın ötesinde konfor ve stili de bir arada sunar. Bugüne özel indirimde olan Jack Wolfskin' Routeburn Pro Ins Jkt M, bu ihtiyaçlara cevap veren tasarımıyla öne çıkan bir ürün. Üstelik Yılın Son Fırsatları kapsamında özel indirim fırsatlarıyla sizi bekliyor. Gelin ürün hakkındaki detaylara göz atalım!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki Jack Wolfskin ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack Wolfskin Routeburn Pro Ins Jkt M Mont

Jack Wolfskin Routeburn Pro Ins Jkt M Mont

Soğuk ve yağışlı havalarda hem şıklığınızdan ödün vermek istemiyor hem de maksimum koruma arıyorsanız, Jack Wolfskin Routeburn Pro Ins Jkt M tam size göre! Geri dönüştürülmüş TEXASHIELD PRO RIPSTOP 20D kumaşı sayesinde rüzgar ve yağmura karşı etkili bir kalkan sunarken, TEXATHERM PRO dolgu izolasyonu ile sıcaklığı gün boyu koruyor. Yan streç polar detayları, hareket özgürlüğünüzü artırarak aktif bir yaşam tarzına mükemmel uyum sağlıyor. Göğüs cebi ve iki yan cebi ile kullanışlı detaylarla tasarlanan mont, her durumda size eşlik edecek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve hafif."

  • "Çok iyi öneriyorum. Bayağı sıcak tutuyor."

  • "Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor."
Ürünü İncele

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Bu içerik 24 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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