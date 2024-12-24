Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek Philips Hue ürünlerinde indirim başladı

Philips Hue akıllı aydınlatma sistemleri yaşam alanınızın atmosferini dilediğiniz gibi özelleştirmenize imkan tanıyor. Akıllı telefonunuza bağlayarak tamamen kontrol edebileceğiniz bu aydınlatma sistemleri, hem enerji verimliliği sunuyor hem de yaşam alanınıza enerji ve şıklık katıyor. İster romantik bir akşam yemeği için loş bir ışık ister hareketli bir parti atmosferi için dinamik renkler oluşturun; Philips Hue ile her an için mükemmel aydınlatmayı yakalayabilirsiniz. Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren Philips Hue ürünlerini görmek isterseniz işte detaylar...

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1. Philips HueWCA 4.3W Renkli Akıllı Led Ampul, GU10 Spot, Bluetooth Özellikli

Genellikle yerleşik spot ışıkları için kullanılan Philips HueWCA 4.3W Renkli Akıllı Led Ampul, renkli aydınlatma seçenekleri sunar; farklı renklerle atmosfer yaratmanıza olanak tanır. Bluetooth teknolojisi ile doğrudan akıllı telefon veya tablet ile bağlantı kurarak ampulü kontrol edebilirsiniz. Philips Hue uygulaması aracılığıyla ampulün renklerini, parlaklığını ve zamanlamalarını kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple HomeKit ile uyumlu olduğu için sesli komutlarla kontrol edilebilir. Oturma odası, yatak odası veya ofis gibi mekanlar için idealdir. LED teknolojisi sayesinde daha az enerji tüketimi sağlar ve uzun ömürlüdür.

Kullanıcılar ne diyor?

"Odayı 3 tanesi anca aydınlatıyor. Onun dışında kaliteli ve güzel."

"Tam spot gibi değiller. Daha çok normal ampul gibi ışığı yayarak veriyor. Kurulumu vs. kolay. Normal Philips Hue renkli ampul (e27 duy) olanlara göre ışık miktarı daha az."

2. Philips Hue GO Belle Taşınabilir Masa Lambası - Siyah

Philips Hue Go Belle, taşınabilir ve şık bir tasarıma sahip masa lambası olarak karşımıza çıkıyor. Hem iç mekanlar hem de dış mekanlarda kullanıma uygun, bu da onu oldukça esnek bir aydınlatma seçeneği haline getiriyor. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Renkli LED’leri sayesinde 16 milyondan fazla renk ve beyaz tonları sunuyor. Philips Hue uygulaması aracılığıyla istediğiniz renkleri ve aydınlatma senaryolarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Uygulama ile Bluetooth üzerinden direkt olarak kontrol edebilirsiniz. Dahili bir batarya ile çalışıyor, bu da kullanım sırasında kablo ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Pil ömrü, kullanım yoğunluğuna göre değişir ancak uzun süreli kullanıma uygun bir tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika, küçük lamba çok şık görünüyor."

"Güzel ve şık. Pratik ve dokunulduğunda yüksek kalitede."

3. Philips Hue Lightstrip Gradient TV 75"inç Akıllı Renkli LED Şerit Aydınlatma

Philips Hue Lightstrip Gradient, özellikle TV arkasında kullanılan ve izleme deneyimini artırmak için tasarlanmış bir akıllı RGB LED şerit aydınlatma. Özellikle 75 inç ve üzeri TV’ler için ideal bir çözüm sunar. Farklı renklerin bir arada kullanıldığı gradient (gradiyent) özelliği sayesinde, aydınlatma yumuşak bir geçişle renk değişiklikleri yapar. Şerit, arka tarafta bulunan yapışkanlı bant ile TV'nin arkasına kolayca monte edilebilir. Ambilight teknolojisi veya benzer ışık senkronizasyon sistemleri ile çalışarak, izlediğiniz içeriğe göre renk değişiklikleri yapabilir. Böylece film izlerken veya oyun oynarken daha zengin bir atmosfer yaratır. Bluetooth ile direkt bağlantı imkanı sunmanın yanı sıra, Hue Bridge ile daha geniş bir kontrol imkanı sağlar. Bu, otomasyon, zamanlama ve uzaktan kontrol gibi özellikleri içerir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün yapılış amacı ile ilgilenmeyen ortalama kullanıcılara zaten hitap etmediğinden Light Strip ile ilgili olan kişiler zaten ürün özelliklerine ve neler yapabileceğine hakimdir. Hue Sync Box ve Hue Bridge ile birlikte bir takım oluyor ve tek başına kullanılmıyor. Amazon'a hızlı teslimatından dolayı teşekkür ederim."

"Samsung S90C ile kullanmak amacıyla aldım. Televizyon başka mağazaya değiştirerek uygulamayı indirebildim. Çok bir deneyim. Philips Hue Light sistemi kullanan birisi olarak çok hoşuma gitti. Çok hızlı senkronize ediyor tam orijinal Philips televizyon Ambilight gibi."

4. Philips HueWCA 5.3W Renkli Akıllı B39 E14 Led Ampul, Bluetooth Özellikli

Renkli ve akıllı aydınlatma deneyimi sağlamak amacıyla tasarlanan Philips HueWCA 5.3W Renkli Akıllı B39 E14 Led Ampul, masa lambası, avize veya diğer aydınlatma elemanlarında kullanılır. 5.3W gücünde olan ampul, enerji verimliliği ile dikkat çeker ve yüksek aydınlatma sağlar. 16 milyon renk ile birlikte beyaz tonları sunarak farklı atmosferler yaratmanıza yardımcı olur. İster sıcak beyaz ister soğuk beyaz isterseniz de çeşitli renklerde aydınlatmalar yapabilirsiniz. Ampul, Bluetooth üzerinden doğrudan akıllı telefon veya tablet ile kolayca bağlantı kurarak kontrol edilebilir. Hue uygulaması üzerinden ampulün renklerini, parlaklığını ve çeşitli aydınlatma senaryolarını ayarlayabilirsiniz. Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple HomeKit gibi platformlarla uyumlu olduğu için sesli komutlarla kontrol edilebilir. B

Kullanıcılar ne diyor?

"Philips Hue ekosistemi bataklığıma bir başka ürün olarak aramız katılmış bulunmakta. E14 duyu olmasına rağmen aydınlatma performansı çok iyi, şaşırtıcı. Kutuların güvenlik bandrollerinin açılmamış sıfır ürün şeklinde tarafıma ulaştırılmaları sevindirici."

"Harika renkler. Kalite."

5. Philips Hue WA 8-75 W Beyaz Ambiyans Akıllı Led Ampul Başlangıç Seti, 3'lü, Kumandalı, E27, Bluetooth Özellikli

Akıllı aydınlatmaya yeni başlayanlar veya ortam aydınlatmasını geliştirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu set, hem pratik kullanımı hem de estetik görünümü ile dikkat çeker. Ürün, E27 soket özellikli 3 adet beyaz ambiyans LED ampul ve kontrol kumandası içerir. Her bir ampul, 8-75 W arasında ayarlanabilir güç sunar. Ampuller, sıcak beyaz (2700K) ile soğuk beyaz (6500K) tonları arasında geçiş yaparak farklı atmosferler yaratmanıza yardımcı olur. Enerji verimliliği yüksek olan bu LED ampuller, daha az enerji tüketir ve uzun ömürlüdür, bu da maliyet tasarrufu sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyata değer mi diyordum hep. Sonunda meraktan aldım. Kurulumunu yaptım. Biraz kullandım, programdan uğraştım, kurcaladım. Gerçekten de ucuz fiyatlı alıp denediğim ve beğenmediğim ürünlerden sonra buna bu fiyat gerçekten değermiş. Üstelik renkli olandan 1 ampul de sonradan aldım."

"Uzun seyahat edenler için bence çok yararlı. Otomasyon sistemi ile siz evde yokken istediğiniz odaların ışığını yaptığınız zamanlamaya göre açıp kapatıyor. Yada uzaktan bile mobil olarak ışıkları açıp kapayabiliyorsunuz. Ürün kalitesi için söylenecek birşey yok, Philips'in tüm cihazları yüksek kalitede teknoloji ve kaliteli malzemeden oluşuyor."

Bu içerik 23 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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