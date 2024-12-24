Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek Philips Hue ürünlerinde indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek Philips Hue ürünlerinde indirim başladı

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek Philips Hue ürünlerinde indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.12.2024 16:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimiz, kendimizi en rahat hissettiğimiz yegane alan. Evde keyifli ve konforlu vakit geçirmek de herkesin isteği! Bunu sağlamanın küçük ama etkili bazı yolları var; dekorasyon, ışıklandırma gibi... İşe ışıklandırmadan başlamak isterseniz Philips Hue ile mutlaka tanışmalısınız! Şanslısınız çükü Yılın Son Fırsatları'na özel avantajlı fiyatlar sizi bekliyor, işte detaylar...

Philips Hue akıllı aydınlatma sistemleri yaşam alanınızın atmosferini dilediğiniz gibi özelleştirmenize imkan tanıyor. Akıllı telefonunuza bağlayarak tamamen kontrol edebileceğiniz bu aydınlatma sistemleri, hem enerji verimliliği sunuyor hem de yaşam alanınıza enerji ve şıklık katıyor. İster romantik bir akşam yemeği için loş bir ışık ister hareketli bir parti atmosferi için dinamik renkler oluşturun; Philips Hue ile her an için mükemmel aydınlatmayı yakalayabilirsiniz. Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren Philips Hue ürünlerini görmek isterseniz işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

1. Philips HueWCA 4.3W Renkli Akıllı Led Ampul, GU10 Spot, Bluetooth Özellikli

Adsız tasarım - 2024-12-23T163654.871

Genellikle yerleşik spot ışıkları için kullanılan Philips HueWCA 4.3W Renkli Akıllı Led Ampul, renkli aydınlatma seçenekleri sunar; farklı renklerle atmosfer yaratmanıza olanak tanır. Bluetooth teknolojisi ile doğrudan akıllı telefon veya tablet ile bağlantı kurarak ampulü kontrol edebilirsiniz. Philips Hue uygulaması aracılığıyla ampulün renklerini, parlaklığını ve zamanlamalarını kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple HomeKit ile uyumlu olduğu için sesli komutlarla kontrol edilebilir. Oturma odası, yatak odası veya ofis gibi mekanlar için idealdir. LED teknolojisi sayesinde daha az enerji tüketimi sağlar ve uzun ömürlüdür.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Odayı 3 tanesi anca aydınlatıyor. Onun dışında kaliteli ve güzel."

  • "Tam spot gibi değiller. Daha çok normal ampul gibi ışığı yayarak veriyor. Kurulumu vs. kolay. Normal Philips Hue renkli ampul (e27 duy) olanlara göre ışık miktarı daha az."
Ürünü İncele

2. Philips Hue GO Belle Taşınabilir Masa Lambası - Siyah

Adsız tasarım - 2024-12-23T163751.549

Philips Hue Go Belle, taşınabilir ve şık bir tasarıma sahip masa lambası olarak karşımıza çıkıyor. Hem iç mekanlar hem de dış mekanlarda kullanıma uygun, bu da onu oldukça esnek bir aydınlatma seçeneği haline getiriyor. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Renkli LED’leri sayesinde 16 milyondan fazla renk ve beyaz tonları sunuyor. Philips Hue uygulaması aracılığıyla istediğiniz renkleri ve aydınlatma senaryolarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Uygulama ile Bluetooth üzerinden direkt olarak kontrol edebilirsiniz. Dahili bir batarya ile çalışıyor, bu da kullanım sırasında kablo ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Pil ömrü, kullanım yoğunluğuna göre değişir ancak uzun süreli kullanıma uygun bir tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika, küçük lamba çok şık görünüyor."

  • "Güzel ve şık. Pratik ve dokunulduğunda yüksek kalitede."
Ürünü İncele

3. Philips Hue Lightstrip Gradient TV 75"inç Akıllı Renkli LED Şerit Aydınlatma

Adsız tasarım - 2024-12-23T164650.585

Philips Hue Lightstrip Gradient, özellikle TV arkasında kullanılan ve izleme deneyimini artırmak için tasarlanmış bir akıllı RGB LED şerit aydınlatma. Özellikle 75 inç ve üzeri TV’ler için ideal bir çözüm sunar. Farklı renklerin bir arada kullanıldığı gradient (gradiyent) özelliği sayesinde, aydınlatma yumuşak bir geçişle renk değişiklikleri yapar. Şerit, arka tarafta bulunan yapışkanlı bant ile TV'nin arkasına kolayca monte edilebilir. Ambilight teknolojisi veya benzer ışık senkronizasyon sistemleri ile çalışarak, izlediğiniz içeriğe göre renk değişiklikleri yapabilir. Böylece film izlerken veya oyun oynarken daha zengin bir atmosfer yaratır. Bluetooth ile direkt bağlantı imkanı sunmanın yanı sıra, Hue Bridge ile daha geniş bir kontrol imkanı sağlar. Bu, otomasyon, zamanlama ve uzaktan kontrol gibi özellikleri içerir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün yapılış amacı ile ilgilenmeyen ortalama kullanıcılara zaten hitap etmediğinden Light Strip ile ilgili olan kişiler zaten ürün özelliklerine ve neler yapabileceğine hakimdir. Hue Sync Box ve Hue Bridge ile birlikte bir takım oluyor ve tek başına kullanılmıyor. Amazon'a hızlı teslimatından dolayı teşekkür ederim."

  • "Samsung S90C ile kullanmak amacıyla aldım. Televizyon başka mağazaya değiştirerek uygulamayı indirebildim. Çok bir deneyim. Philips Hue Light sistemi kullanan birisi olarak çok hoşuma gitti. Çok hızlı senkronize ediyor tam orijinal Philips televizyon Ambilight gibi."
Ürünü İncele

4. Philips HueWCA 5.3W Renkli Akıllı B39 E14 Led Ampul, Bluetooth Özellikli

Adsız tasarım - 2024-12-23T164849.247

Renkli ve akıllı aydınlatma deneyimi sağlamak amacıyla tasarlanan Philips HueWCA 5.3W Renkli Akıllı B39 E14 Led Ampul, masa lambası, avize veya diğer aydınlatma elemanlarında kullanılır. 5.3W gücünde olan ampul, enerji verimliliği ile dikkat çeker ve yüksek aydınlatma sağlar. 16 milyon renk ile birlikte beyaz tonları sunarak farklı atmosferler yaratmanıza yardımcı olur. İster sıcak beyaz ister soğuk beyaz isterseniz de çeşitli renklerde aydınlatmalar yapabilirsiniz. Ampul, Bluetooth üzerinden doğrudan akıllı telefon veya tablet ile kolayca bağlantı kurarak kontrol edilebilir. Hue uygulaması üzerinden ampulün renklerini, parlaklığını ve çeşitli aydınlatma senaryolarını ayarlayabilirsiniz. Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple HomeKit gibi platformlarla uyumlu olduğu için sesli komutlarla kontrol edilebilir. B

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Philips Hue ekosistemi bataklığıma bir başka ürün olarak aramız katılmış bulunmakta. E14 duyu olmasına rağmen aydınlatma performansı çok iyi, şaşırtıcı. Kutuların güvenlik bandrollerinin açılmamış sıfır ürün şeklinde tarafıma ulaştırılmaları sevindirici."

  • "Harika renkler. Kalite."
Ürünü İncele

5. Philips Hue WA 8-75 W Beyaz Ambiyans Akıllı Led Ampul Başlangıç Seti, 3'lü, Kumandalı, E27, Bluetooth Özellikli

Adsız tasarım - 2024-12-23T165009.980

Akıllı aydınlatmaya yeni başlayanlar veya ortam aydınlatmasını geliştirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu set, hem pratik kullanımı hem de estetik görünümü ile dikkat çeker. Ürün, E27 soket özellikli 3 adet beyaz ambiyans LED ampul ve kontrol kumandası içerir. Her bir ampul, 8-75 W arasında ayarlanabilir güç sunar. Ampuller, sıcak beyaz (2700K) ile soğuk beyaz (6500K) tonları arasında geçiş yaparak farklı atmosferler yaratmanıza yardımcı olur. Enerji verimliliği yüksek olan bu LED ampuller, daha az enerji tüketir ve uzun ömürlüdür, bu da maliyet tasarrufu sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyata değer mi diyordum hep. Sonunda meraktan aldım. Kurulumunu yaptım. Biraz kullandım, programdan uğraştım, kurcaladım. Gerçekten de ucuz fiyatlı alıp denediğim ve beğenmediğim ürünlerden sonra buna bu fiyat gerçekten değermiş. Üstelik renkli olandan 1 ampul de sonradan aldım."

  • "Uzun seyahat edenler için bence çok yararlı. Otomasyon sistemi ile siz evde yokken istediğiniz odaların ışığını yaptığınız zamanlamaya göre açıp kapatıyor. Yada uzaktan bile mobil olarak ışıkları açıp kapayabiliyorsunuz. Ürün kalitesi için söylenecek birşey yok, Philips'in tüm cihazları yüksek kalitede teknoloji ve kaliteli malzemeden oluşuyor."
Ürünü İncele

TR24_LDY24_CategoryBanner_Desktop_1500x300

Bu içerik 23 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

 Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

 Isı yalıtımlı montlar, su geçirmez botlar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, su geçirmez botlar yarı fiyatına düştü!

 Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

 iPhone almanı tam zamanı! Yılın Son Fırsatları'nın yıldız markaları burada

iPhone almanı tam zamanı! Yılın Son Fırsatları'nın yıldız markaları burada

 Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

 Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

 Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy'de indirim devam ediyor

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy'de indirim devam ediyor

 "Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

 Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
philips ampul
İş birliği İçerikleri
Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirimde

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirimde

Tüy, tiftik sorunlarına veda edin!

Tüy, tiftik sorunlarına veda edin!

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Isı yalıtımlı montlar, su geçirmez botlar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, su geçirmez botlar yarı fiyatına düştü!

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy'de indirim devam ediyor

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy'de indirim devam ediyor

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy'de indirim devam ediyor

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy'de indirim devam ediyor

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olacak kadife pantolon çeşitleri

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olacak kadife pantolon çeşitleri

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Camper'ın en sevilen botu yarı fiyatına düştü!

Camper'ın en sevilen botu yarı fiyatına düştü!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

10 katlı bir bina büyüklüğünde! NASA'dan dev asteroit uyarısı: "24 Aralık sabahında..."

NASA uyardı! "24 Aralık sabahında..."

Değeri 500 milyon liradan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Değeri 500 milyon liradan fazla...

Arnavutluk Başbakanı duyurdu! TikTok erişime kapatılıyor: Pislik ve çamurdan ibaret

Arnavutluk Başbakanı duyurdu! TikTok erişime kapatılıyor

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirimde

İstanbul Marketing Summit’te ilk gün geride kaldı!

İstanbul Marketing Summit’te ilk gün geride kaldı!

İstanbul Marketing Summit’te heyecan ikinci günde de devam etti!

İstanbul Marketing Summit’te heyecan ikinci günde de devam etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.