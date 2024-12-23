Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

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Alanlar ne diyor?
"Sabah aksam içilebilir. Çok dengeli bir kahve. Paketleme tarihi geldiğinde 1 ay bile olmamıştı. Kesinlikle öneririm."
Alanlar ne diyor?
"1 gün içerisinde teslim edildi. Son kullanım tarihleri de ileri tarihler. Sıkıntısı ürün. Teşekkürler."
Alanlar ne diyor?
"Tavsiye üzerine aldım ve çok beğendim. Yumuşak içim."
Alanlar ne diyor?
"Tadı ve kokusunu çok beğeniyoruz."
Alanlar ne diyor?
"Birçok kahve deneyimledim, bağımlısıyım da. Bu kahve orta sertlik sevenler için ideal. Sütlü seviyorsanız da çok iyi. Çünkü sütlü yapsanız da kahveyi de hissedebiliyorsunuz. Öneririm."
Alanlar ne diyor?
"Espresso makineleri için en güzel kahve açık ara."
Alanlar ne diyor?
"Fiyat çok uygun. Aynı gün teslim edildi. Tavsiye ederim."
Alanlar ne diyor?
"Klasik kalite, klasik tat. Amazon indirimlerini takip ediyorum. Marketten almayı bıraktım. Fiyat farkı bariz."
Alanlar ne diyor?
"Ürün hem fiyatı hemde kargolama hizmeti beni gerçekten etkiledi. Amazon Prime'ın avantajları söylendiği kadar var."
Alanlar ne diyor?
"Fiyat performans, nespresso kahvesi kadar güzel olmasa da fiyatından dolayı lezzeti yeterli geldi."
Bu içerik 23 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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