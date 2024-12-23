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Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları
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Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.12.2024 16:24
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Yeni yıl öncesi kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmaya ne dersiniz? "Nasıl olacak o?" dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer gerçek bir kahve severseniz ya da sevdiklerinizin kahveyle arası iyiyse doğru yerdesiniz. Yılın Son Fırsatları'na özel çok satan kahvelerde stok yapmalık indirimler başladı. Siz de ister kendiniz için isterseniz de sevdikleriniz için çeşit çeşit kahvelerden oluşan bir sepet yapabilirsiniz! İşte sizin için seçtiğimiz lezzetiyle damak çatlatan kahveler...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm kahve çeşitleri burada!

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

1. Moliendo Finest Coffee Ravello Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 1000 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T153655.629

Alanlar ne diyor?

  • "Sabah aksam içilebilir. Çok dengeli bir kahve. Paketleme tarihi geldiğinde 1 ay bile olmamıştı. Kesinlikle öneririm."

  • "Çok iyi kampanyaya geldi, memnunuz. Bir kez Tchibo aldık, o da iyiydi ama bu fiyat olarak iyi gelen bir kahve."
Ürünü İncele

2. Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 500 g (6 adet)

Adsız tasarım - 2024-12-23T154109.731

Alanlar ne diyor?

  • "1 gün içerisinde teslim edildi. Son kullanım tarihleri de ileri tarihler. Sıkıntısı ürün. Teşekkürler."

  • "Son tüketim tarihi de uzun, hızlı teslimat."
Ürünü İncele

3. Julius Meinl President Çekirdek Kahve 500 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T154213.662

Alanlar ne diyor?

  • "Tavsiye üzerine aldım ve çok beğendim. Yumuşak içim."

  • "Fiyat performans ürünü. İçimi hafif lezzeti ortalamanın üzerinde bir ürün. Bazı isim yapmış markalardan alıp daha fazla ödemeye gerek yok."
Ürünü İncele

4. Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T154320.961

Alanlar ne diyor?

  • "Tadı ve kokusunu çok beğeniyoruz."

  • "Çok beğendim, çok hoş, farklı bir aroması var."
Ürünü İncele

5. Julius Meinl Trend Collection Coffee Crema Intenso Çekirdek Kahve 1000 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T154449.890

Alanlar ne diyor?

  • "Birçok kahve deneyimledim, bağımlısıyım da. Bu kahve orta sertlik sevenler için ideal. Sütlü seviyorsanız da çok iyi. Çünkü sütlü yapsanız da kahveyi de hissedebiliyorsunuz. Öneririm."

  • "Bu kahveyi içince kendimi çok zinde hissettim."
Ürünü İncele

6. Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve 1000 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T154556.592

Alanlar ne diyor?

  • "Espresso makineleri için en güzel kahve açık ara."

  • "Yoğun kahve tadı isteyenler için uygun bir ürün değil. Kahve tadı hafif yumuşak içim sevenlere hitap ediyor."
Ürünü İncele

7. Jacobs Monarch Gold Kahve 100 gr

Adsız tasarım - 2024-12-23T154720.548

Alanlar ne diyor?

  • "Fiyat çok uygun. Aynı gün teslim edildi. Tavsiye ederim."

  • "Jacobs farkı. Kaliteli ürün tavsiye ederim."
Ürünü İncele

8. Nescafé Gold Çözünebilir Kahve Ekopaket 200 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T154841.085

Alanlar ne diyor?

  • "Klasik kalite, klasik tat. Amazon indirimlerini takip ediyorum. Marketten almayı bıraktım. Fiyat farkı bariz."

  • "Bu tip kahvelerin en iyisi."
Ürünü İncele

9. Starbucks Caffè Mocha Premium Kahve Karışımı, 10x24 g

Adsız tasarım - 2024-12-23T155058.932

Alanlar ne diyor?

  • "Ürün hem fiyatı hemde kargolama hizmeti beni gerçekten etkiledi. Amazon Prime'ın avantajları söylendiği kadar var."

  • "Güzel ürün, fiyatı çok uygundu."
Ürünü İncele

10. Jacobs Lungo 8 Intenso Yüksek Yoğunluk, Keskin ve Yoğun Espresso Kapsülleri, 10 Adet

Adsız tasarım - 2024-12-23T155219.837

Alanlar ne diyor?

  • "Fiyat performans, nespresso kahvesi kadar güzel olmasa da fiyatından dolayı lezzeti yeterli geldi."

  • "Bir kahve gurusu değilim ama tadı güzel."
Ürünü İncele

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Bu içerik 23 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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