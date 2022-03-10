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Murat Özer'in eşi Feride Çetin kimdir? Feride Çetin nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir?

10.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Özer'in eşi Feride Çetin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sinema yazarı Uğur Vardan'ın sosyal medya hesabı üzerinden Murat Özer'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Murat Özer'in eşi Feride Çetin kimdir? Feride Çetin nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Murat Özer'in eşi Feride Çetin kimdir? Feride Çetin nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir?

Murat Özer'in eşi Feride Çetin vatandaşlar tarafından internette günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Murat Özer hayata gözlerini yumdu. Acı haberi yakın arkadaşı Uğur Vardan duyurdu. Sinema yazarı Uğur Vardan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşadığı acıyı dile getirdi. Peki Murat Özer'in eşi Feride Çetin kimdir? Feride Çetin nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

Murat Özer'in eşi Feride Çetin kimdir?

MURAT ÖZER'İN EŞİ FERİDE ÇETİN KİMDİR?


Feride Çetin, 5 Kasım 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Bulgaristan göçmeni olduğu bilinen Ünlü oyuncu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo TV Sinema Bölümü’nü bitirmiştir.

2001'de mezun olmasının ardından İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilen Feride Çetin, filmde canlandırdığı Behiye karakteri ile büyük beğeni toplamıştır.

Oyunculuğun dışında çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan Feride Çetin kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

FERİDE ÇETİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Eve Dönüş, Anneler ve Kızları, Aşk ve Ceza, Yalancısın Sen ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan Feride Çetin ayrıca Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Zehra karakterine hayat verdi.

FERİDE ÇETİN İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Feride Çetin'in Instagram kullanıcı adı @feridecetinki'dir. Ünlü oyuncunun 12 bin takipçisi vardır.

Murat Özer'in eşi Feride Çetin kimdir?

MURAT ÖZER KİMDİR? NERELİ?

Murat Özer 1966 yılında dünyaya geldi.

Sinema Yazarları Derneğine 1994 yılında üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Çok sayıda dergide çalıştı.

Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.

MURAT ÖZER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Uzun zamandır yaşamakta oluğu bir rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Murat Özer, 9 Mart Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

MURAT ÖZER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Murat Özer, 56 yaşında hayatını kaybetmiştir. Acı haberi arkadaşı Uğur Vardan şu sözlerle duyurdu:

"Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun… / Murat Özer"

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Feride Çetin
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