MAGAZİN

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2019 22:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti.

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.

Yıldırım yeni sezonda Show TV’nin yeni dizisi ‘Ramo’nun başrolünü üstlenecek.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo." ifadelerini kullandı.

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