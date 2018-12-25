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Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 22:31 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani'yle ikinci evlilik yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.

Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında evlendiği Faslı İman Elbani'yle Prag tatiline çıktı. Murat Yıldırım ikinci evlilik yıl dönümünde eşiyle çekildiği fotoğrafını romantik bir notla paylaştı.

Instagram'dan Prag tatilinden ve düğünlerinden fotoğraf paylaşan Murat Yıldırım, eşi İman Elbani'yi de etiketleyerek '2 yıl...2 mükemmel yıl...Sanki bir an ama binlerce yıldır tanıdığın bir çiçeği koklayan...Sakınan' notunu yazdı.

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Murat Yıldırım'ın romantik mesajına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Murat yıldırım Iman Elbani'

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