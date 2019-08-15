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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ramo'nun oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 15.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek BKM imzalı Ramo dizisi yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi olmaya hazırlanıyor. Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'nun oyuncu kadrosu da belli oluyor.

Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ramo'nun oyuncu kadrosu

Murat Yıldırım, 2016 yılında Meryem Uzerli ile başrolünde yer aldığı Gecenin Kraliçesi dizisinden sonra yeniden diziyle ekrana dönüş yapacak. Ünlü oyuncu, bu süreçte ise atv ekranında Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programıyla başarılı performans sergilemişti. Yıldırım’ın hayranları yeni dizideki rolünü çok merak ediyor.

CEMRE BAYSEL VE GÖRKEM SEVİNDİK RAMO'DA
Ramo karakterine hayat verecek olan Murat Yıldırım’ın kız kardeşi 'Fatoş' için ise Elimi Bırakma dizisinden Cemre Baysel ile anlaşma yapıldı.

cemre

Söz dizisinde Keşanlı Mücahit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik de Ramo dizisinde yer alan ünlüler arasında. Ramo’nun can dostu Boz’u canlandıracak olan Görkem Sevindik, Söz dizisi ile büyük çıkış yapmıştı. Sevindik, Ramo dizisinde de kariyer basamaklarını hızlı şekilde tırmanmaya çalışacak.
gorkem
Adana’da çekimlerine yakın zaman içinde başlanacak olan Ramo için hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı BKM imzalı dizi yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında yer almakta.

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ramo dizisi Murat yıldırım

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