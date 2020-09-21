MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Yıldırım Ramo dizisiyle ilgili şikayete isyan etti! RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan yanıt geldi

Murat Yıldırım Ramo dizisiyle ilgili şikayete isyan etti! RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 22:07 | Son Güncelleme

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı. Bir çocuğun Ramo dizisini RTÜK'e şikayet etmesinin ardından Yıldırım Twitter üzerinden Uslu'ya yanıt verdi. Uslu ise Yıldırım'a Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır" yanıtını verdi.

Murat Yıldırım Ramo dizisiyle ilgili şikayete isyan etti! RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan yanıt geldi

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ve Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım arasında Twitter üzerinden yaşanan diyalog dikkat çekti. RTÜK Başkanı Yardımcısı Uslu, Twitter'da 5. sınıf öğrencisi bir çocuğun Ramo dizisini şikayet ettiği mesajı paylaştı. Uslu'nun Tweet'ine yanıt veren Yıldırım, "11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" dedi. Polemiğe dönen gelişmede Uslu ise Yıldırım'a "Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır" yanıtını verdi.

ÇOCUKTAN ŞİKAYET GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5. sınıf öğrencisi Zafer'in "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim. Show TV'de yayınlanan Ramo adlı dizide bıçaklanma sahnesi gördüm ve çok etkilendim. Lütfen diziyi sonlandırın" mesajını paylaştı.

rtuk1

Kurul, çocuğun bu mesajı için "Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

"ÇÖZEN VARSA BUYURSUN"

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise, RTÜK'ün paylaşımını retweetleyerek, "Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" açıklamasını yaptı.

rtukmurat

"BURASI DEĞERLENDİRME MAKAMIDIR"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikâyet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır."

rtuk2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
MasterChef'te içli köfteyle yarıştılar!MasterChef'te içli köfteyle yarıştılar!
Burak Dayı linçten korkuyor geri dönmüyor!Burak Dayı linçten korkuyor geri dönmüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
Marmaray seferlerinde aksama!
Marmaray seferlerinde aksama!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 3 yorum
dizi 21 00 da başlıyo cocukların uyuma saatinde günümüzde reyting rekorları kıran coğu diziler böyle yani o cocuğun önünde secenekler var mesela izlemesin dizinin konusu belli mafya dizisi kardeşin bunda kavga silah kan bunlar olacak yani
cocugun anladigini ( tabi gercekse ) rtuk cocugun agziyla anliyor bumca fuhus aile kurumunu yikici cocuklari mafya ve uyusturucuya ozendirici dizi flim gibi yapilari engelliyecegine polemik yapiyor rtuk ne ise yariyorsun
rtük haksızsın herkesin her şikayetiyle ceza ver ne güzel dünya işi bulmuşsunuz.ayrıca biraz o beyninizi çalıştırsanız bir şeyleri fark edeceksiniz.öpüşme yasak ahlak bozuyor,vurdu kırdı yasak psikoloji bozuyor eee ne izleyecek bu millet ?ha pardon master chef,temizlik kadir,müge hanlı,esra erol demi ne güzel.milletin bunlardan hiç psikolojisi bozulmuyor ahlakı bozulmuyor demi.Sakin olayım diyorum benimde psikolojimi siz bozuyorsunuz.bence sizi kökten kapatalım kurtulalım.Allah büyük inşallah.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yazar Buket Uzuner, Netflix'in Atiye dizisine telif davası açtı
Atiye dizisi davalık oldu!
MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison nereli? Evli mi, eşi kim? İşte hayat hikayesi
Brezilyalı yarışmacı MasterChef'e geri döndü!
İçli köfte nasıl yapılır? MasterChef yemekleri içli köfte tarifi ve hazırlanışı
MasterChef'te içli köfteyle yarıştılar!
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!
Ünlü sanatçının ablasının hüzünlü anları!
Oyuncu Atılgan Gümüş ile Verda Gümüş boşandı
Oyuncu Atılgan Gümüş ile Verda Gümüş boşandı
Demet Akalın özel öğretmenden vazgeçti, kızını okula gönderdi!
Özel öğretmene gerek kalmadı! Kızı okullu oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.