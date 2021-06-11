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Mursi Kabilesi’nde kadınlar daha güzel olmak için alt dudaklarını keserek disk yerleştiriyorlar

11.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya’da yaşayan Mursi Kabilesi’nin günümüze kadar ulaşan oldukça ilginç bir geleneği bulunuyor. Kadınlar güzelleşmek ve daha güçlü görünmek için alt dudaklarını keserek özel bir disk yerleştiriyorlar.

Mursi Kabilesi’nde kadınlar daha güzel olmak için alt dudaklarını keserek disk yerleştiriyorlar

Omo Vadisi’nde yaşayan en popüler kabilelerden biri olan Mursi Kabilesi, Jinka şehrine yakın bir bölgede hayatlarını sürdürüyor. Yaz ve kış mevsimlerinde yılda iki kez yerlerini değiştiriyorlar. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak karşılayan kabilenin en önemli özelliği ise yüzyıllardır sürdürdükleri ilginç gelenekleridir. Etiyopya'daki Mursi kabilesinde, kızlar alt dudaklarındaki deriyi özel diskler kullanarak uzatmayı öğrenirler.

15 ve 16 yaşlarındaki genç kızlar alt dudaklarında bir delik açarak diski buraya yerleştiriyorlar. Diskin büyüklüğü yıllar içinde değişiklik gösteriyor. Hatta diskin boyutu kabilede önemli bir detaya da işaret ediyor. Diskin ebatları kızın sosyal statüsünü ve evlilik öncesinde ödenmesi gereken başlık parasının miktarını belirliyor. Mursi Kabilesi’nde etkili olan disk geleneğinin kötü ruhlardan koruduğuna inanılıyor. Kötü ruhların bir kişiye ağızdan girebileceği düşünülüyor ve bu nedenle disk onları durdurmak için kullanılıyor. Aynı zamanda Mursi kadınlarını köle olarak kullanılmaktan alıkoymak için bunu yapıldığı iddia ediliyor.

şekil

Disk geleneğinin yanında kadınlar güzelleşmek için vücutlarına şekiller veriyorlar. Vücudunda en fazla şekil olan kadın, en güzel ve en alımlı olarak kabul ediliyor. Bu şekiller ise genellikle akasya ağacının dikeniyle yapılıyor. Dikenle deriye bir kesik atıyorlar sonrasında deriyi kaldırıp içine kül dolduruyorlar. Deri şişince, bu sefer yaranın iyileşmesi ama iyileşirken de bu şişkin görüntünün muhafaza edilmesi için üzerine mangal kömürü basıyorlar. Tüm bunlar yapılırken de ağlamamayı koşul koyuyorlar.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
koyun can derdinde kasap et derdinde hey güzel allahım sen insanlara akıl fikir ver
Güzellik değişken kavram kadının verdiği mesaj vücuduma bunları yaptırdım yaptirkende çok acı çektim ama ağlamadım ben güçlüyüm imajı var

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