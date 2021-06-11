Mursi Kabilesi’nde kadınlar daha güzel olmak için alt dudaklarını keserek disk yerleştiriyorlar

Omo Vadisi’nde yaşayan en popüler kabilelerden biri olan Mursi Kabilesi, Jinka şehrine yakın bir bölgede hayatlarını sürdürüyor. Yaz ve kış mevsimlerinde yılda iki kez yerlerini değiştiriyorlar. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak karşılayan kabilenin en önemli özelliği ise yüzyıllardır sürdürdükleri ilginç gelenekleridir. Etiyopya'daki Mursi kabilesinde, kızlar alt dudaklarındaki deriyi özel diskler kullanarak uzatmayı öğrenirler.

15 ve 16 yaşlarındaki genç kızlar alt dudaklarında bir delik açarak diski buraya yerleştiriyorlar. Diskin büyüklüğü yıllar içinde değişiklik gösteriyor. Hatta diskin boyutu kabilede önemli bir detaya da işaret ediyor. Diskin ebatları kızın sosyal statüsünü ve evlilik öncesinde ödenmesi gereken başlık parasının miktarını belirliyor. Mursi Kabilesi’nde etkili olan disk geleneğinin kötü ruhlardan koruduğuna inanılıyor. Kötü ruhların bir kişiye ağızdan girebileceği düşünülüyor ve bu nedenle disk onları durdurmak için kullanılıyor. Aynı zamanda Mursi kadınlarını köle olarak kullanılmaktan alıkoymak için bunu yapıldığı iddia ediliyor.