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Tüyleri diken diken eden bir gelenek! Endonezya’da yaşayan Toraja kabilesi, adeta ölüleriyle birlikte yaşıyor

09.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Güney Sulawesi Bölgesi'nde 'Ma'nene' olarak adlandırılan ritüel, duyanları şaşkına çeviriyor. Çünkü Toraja kabilesinde yaşayanlar her üç yılda bir ölülerin mezarlarını açarak onlara yeni kıyafetler giydiriyor. Kabilenin ölen fertlerine hala hayattalarmış gibi davrandıkları bu gelenek tüyleri diken diken ediyor.

Tüyleri diken diken eden bir gelenek! Endonezya’da yaşayan Toraja kabilesi, adeta ölüleriyle birlikte yaşıyor

Endonezya’nın Güney Sulawesi Bölgesi'nde yaşayan Toraja kabilesi için ölüm bambaşka bir anlam ifade ediyor. Kabileden bir kişi vefat ettiğinde aile fertleri ilk olarak cenazeyi bir süre evlerinde bekletiyor. Ailenin maddi durumu iyi ise özel olarak hazırlanan cenaze evlerini kullanıyorlar. Ailenin ölülerini bırakmaya hazır hissettikleri anda ancak cenaze töreni düzenleniyor.

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Cenaze töreni adeta bir festival havasında geçiyor. Defin işleminin sonrasında ise her üç yılda bir aile fertleri yeniden ölen yakınlarıyla bir araya geliyorlar. Ölülerine olan saygılarını göstermek ve onları onurlandırmak için mezarları açıyorlar. Açılan mezarlardan çıkarılan ölülerin giysileri temizleniyor, gerekirse yenileri giydiriliyor. Aile üyeleri ölmüş akrabalarının mezarlarını tek tek açıp, cesetleri dışarı çıkarıyorlar.

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Ölülerini yeni giysileriyle birlikte kasabanın etrafında yürütüyorlar. Ölümlerinden sonra iyi korunan cesetler mezarlarından çıkarılıp, giysiler değiştirildikten sonra kasabayı geziyor ve sonrasında tekrar mezarlarına dönüyorlar. Yerel halk, öleli yüzyıllar olsa bile aile üyelerinin hala kendileriyle birlikte olduğuna inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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