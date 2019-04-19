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Şort giydi diye hakkında yakalama çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Fransa’da gerçekleştirilen boks şampiyonasında kısa tişört ve şort giyindiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim’in sözcüsü boksörün Fransa’da kalacağını ülkesine dönmeyeceğini söyledi

Şort giydi diye hakkında yakalama çıktı!

Fransa’da geçtiğimiz cumartesi günü, çıktığı boks maçını kazanan ve adını daha geniş kitlelere duyuran İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim hakkında, ülkesinin kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

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KARARI SÖZCÜSÜ DUYURDU

İHA'da yer alan habere göre kısa tişört ve şort giyindiği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedaf Hadim'in sözcüsü yaptığı açıklamada, İran'ın kararının ardından, başarılı boksörün ülkesine dönmeme kararı aldığını duyurdu. Sözcü, Hadim ve antrenörü Mahyar Monshipour’un Fransa’nın Poitiers kentinde kaldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
müsabaka İRAN yakalama kararı Boksör

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