Şort giydi diye hakkında yakalama çıktı!

Fransa’da geçtiğimiz cumartesi günü, çıktığı boks maçını kazanan ve adını daha geniş kitlelere duyuran İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim hakkında, ülkesinin kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.
KARARI SÖZCÜSÜ DUYURDU
İHA'da yer alan habere göre kısa tişört ve şort giyindiği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedaf Hadim'in sözcüsü yaptığı açıklamada, İran'ın kararının ardından, başarılı boksörün ülkesine dönmeme kararı aldığını duyurdu. Sözcü, Hadim ve antrenörü Mahyar Monshipour’un Fransa’nın Poitiers kentinde kaldığını ifade etti.
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