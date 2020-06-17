Musakka tarifi: Lokanta usulü patlıcan musakka yapımı

Yaz sebzeleri arasında en çok tüketilen patlıcan ile harika bir yemek yapıyoruz: Patlıcan musakka tarifi. Geleneksel tariflerimizden biri olan musakkayı fırında ya da ocakta pişirebilirsiniz. Dilerseniz kıymalı harcını kuşbaşı et ile de hazırlayabilirsiniz. Lokanta usulü musakka tarifimiz gerçek bir lezzet şölenine dönüştü...

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet patlıcan

3 adet yeşil biber

2 adet soğan

2 adet domates

350 gram kıyma

Bir yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

Bir bardak ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Kimyon

Tuz

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayın ve alacalı bir şekilde soyun.

Orta kalınlıkta halka şeklinde doğradıktan sonra patlıcanları tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Sıvı yağı derin bir tavaya alın ve yağ kızınca içine soğanları ilave edin.

Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Rengi değişen soğanların içine minik halka şeklinde doğradığınız biberleri ve kıymayı ilave edin.

Malzemeleri yaklaşık 5 dakika kadar kavurduktan sonra içine salçayı, tuzu ve baharatlarını ekleyin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Doğradığınız domatesleri tavaya alın ve pişirme işlemine devam edin.

Son aşamada kıymalı harcın içine ince bir şekilde doğradığınız sarımsakları ekleyin.

Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra ocaktan alın.

Tuzlu suda bekleyen patlıcanları sudan çıkarın ve süzün.

Kızartma tavasına bol miktarda sıvı yağ koyun.

Tavada yağı kızdırın. Yağ iyice kızdıktan sonra süzdürdüğünüz patlıcanları kızartın.

Patlıcanlar altın rengini aldıktan sonra kızartma tenceresinden alın ve geniş tabanlı bir tencereye dizin.

Patlıcanların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan ekleyin.

Eğer patlıcanlar arttıysa kıymalı harcın üzerine kalanları dizebilirsiniz. Son olarak bir bardak ılık suyu tencereye ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Patlıcanları kızartmadan önce muhakkak iyi bir şekilde kurulamalısınız.

Yemeği servis etmeden önce yarım saat kadar dinlendirmelisiniz. Böylelikle yemeğin tadı oturmuş olacaktır.

Patlıcan musakka tarifi tencerede olduğu gibi fırında da hazırlanabilir. Patlıcan musakka tarifi fırında nasıl yapılır diyenler, yukarıdaki bahsettiğimiz adımları aynı şekilde uygulayabilir.

MUSAKKA ÇEŞİTLERİ

Patlıcan başta olmak üzeri farklı sebzelerle musakka tarifi hazırlamak mümkün. Patates musakka, kabak musakka, etli patlıcan musakka, tavuklu patlıcan musakka, güveçte patlıcan musakka çeşitler arasında yerini alır.

MUSAKKA TARİFİ YANINA NE YAKIŞIR?

Musakka yemeği yanına en çok yakışan tarif pirinç pilavıdır. Menüyü tamamlamak için ise naneli cacığı yemeğe dahil edebilirsiniz.

PATLICAN MUSAKKA KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon patlıcan musakka ortalama 135 kaloridir.

