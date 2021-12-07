Music şarkısıyla tanınan ünlü rockçı John Miles hayatını kaybetti

Jarrow doğumlu ünlü İngliiz rockçı John Miles 72 yaşında öldü. Acı haberi müzisyenin ailesi doğruladı.

Tina Turner gibi isimlerle birlikte çalışan Miles'ın kısa süren bir hastalığın ardından huzur içinde vefat ettiği duyuruldu.

JOHN MILES KİMDİR?

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Jarrow'da doğan Miles, 1976 yılında Birleşik Krallık listelerinde 3 numaraya kadar yükselen Music şarkısıyla gönülleri fethetmişti.

Klasik rock'ın önde gelen isimlerinden olan Miles, Jimmy Page, Joe Cooker, Stevie Wonder ve Alan Parsons Project'le de çalışmıştı.

John Miles; Pyramid, Stereotomy ve Gaudi albümleriyle de adından söz ettirmişti.

