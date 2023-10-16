Müslüman oldukları için saldırmış! 6 yaşındaki çocuğu 26 kez bıçakladı, Filistinli annesini de kan revan içinde bıraktı

Filistin'deki Batı Şeria bölgesinden yıllar önce ABD'ye taşınan anne Hanaan Shahin, çocuğunu doğurduğu ABD'de İslamofobik bir saldırıda kaybetti. Kadın kapıyı açtığında ev sahibiyle karşılaşıp şoka uğrarken çocuğu 26 kez bıçaklanarak can verdi.

"SİZ MÜSLÜMANLAR ÖLMELİSİNİZ"

BBC'de yer alan habere göre; Illinois eyaletinin Plainfield şehrinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki kadın, ev sahibinin bıçakla saldırdığı ihbarında bulundu. The Guardian'ın aktardığına göre, kadın kapıyı açtığında ev sahibi Czuba, kadını boğmaya çalışıp "Siz Müslümanlar ölmelisiniz!" diye bağırdı. Kadın ifadesinde banyoya kaçıp saldırgana karşı koymaya devam ettiğini söyledi.

Polis olay yerine geldiğinde kadını ve çocuğu vücutlarının üst bölgesinden birçok kez bıçaklanmış halde buldu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 26 KEZ BIÇAKLADI

Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. 26 kez bıçaklandığı tespit edilen çocuk kurtarılamadı. Kadın ise ağır yaralandı.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI VE MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN SALDIRMIŞ

Saldırgan Joseph Czuba, evin önünde otururken bulundu. Polisten yapılan açıklamada, "Kurbanların ikisi de Müslüman oldukları ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle hedef alındı" dendi.

Çocuğun adının Wadea al-Fayoume, annesinin ise Hanaan Shahin olduğu öğrenildi. Shahin'in Batı Şeria'daki Beytunya kasabasından 12 yıl önce ABD'ye geldiği belirtildi.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, nefret suçu ve ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.