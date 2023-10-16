Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Müslüman oldukları için saldırmış! 6 yaşındaki çocuğu 26 kez bıçakladı, Filistinli annesini de kan revan içinde bıraktı

    Müslüman oldukları için saldırmış! 6 yaşındaki çocuğu 26 kez bıçakladı, Filistinli annesini de kan revan içinde bıraktı

    16.10.2023 09:02 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'de 71 yaşındaki bir adam 6 yaşındaki bir çocuğu Müslüman olduğu gerekçesiyle korkunç bir şekilde katletti, annesini de defalarca bıçakladı. Aynı zamanda ev sahibi olan Joseph Czuba'nın saldırısının arkasında Hamas-İsrail çatışması olduğu da belirtildi.

    Filistin'deki Batı Şeria bölgesinden yıllar önce ABD'ye taşınan anne Hanaan Shahin, çocuğunu doğurduğu ABD'de İslamofobik bir saldırıda kaybetti. Kadın kapıyı açtığında ev sahibiyle karşılaşıp şoka uğrarken çocuğu 26 kez bıçaklanarak can verdi.

    "SİZ MÜSLÜMANLAR ÖLMELİSİNİZ"

    BBC'de yer alan habere göre; Illinois eyaletinin Plainfield şehrinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki kadın, ev sahibinin bıçakla saldırdığı ihbarında bulundu. The Guardian'ın aktardığına göre, kadın kapıyı açtığında ev sahibi Czuba, kadını boğmaya çalışıp "Siz Müslümanlar ölmelisiniz!" diye bağırdı. Kadın ifadesinde banyoya kaçıp saldırgana karşı koymaya devam ettiğini söyledi.

    Polis olay yerine geldiğinde kadını ve çocuğu vücutlarının üst bölgesinden birçok kez bıçaklanmış halde buldu.

    6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 26 KEZ BIÇAKLADI

    Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. 26 kez bıçaklandığı tespit edilen çocuk kurtarılamadı. Kadın ise ağır yaralandı.

    İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI VE MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN SALDIRMIŞ

    Saldırgan Joseph Czuba, evin önünde otururken bulundu. Polisten yapılan açıklamada, "Kurbanların ikisi de Müslüman oldukları ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle hedef alındı" dendi.

    Çocuğun adının Wadea al-Fayoume, annesinin ise Hanaan Shahin olduğu öğrenildi. Shahin'in Batı Şeria'daki Beytunya kasabasından 12 yıl önce ABD'ye geldiği belirtildi.

    Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, nefret suçu ve ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

    ABD-İsrail-Mısır anlaştı: Gazze'nin güneyinde ateşkes! ABD-İsrail-Mısır anlaştı: Gazze'nin güneyinde ateşkes!
    Korkunç olay: Yarı çıplak halde elleri, ayakları ve ağzı bağlı cansız bedeni bulundu Korkunç olay: Yarı çıplak halde elleri, ayakları ve ağzı bağlı cansız bedeni bulundu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu testi yapmak yürek ister! Karakterinizi açığa çıkarıyorBu testi yapmak yürek ister! Karakterinizi açığa çıkarıyor
    Belgeseli geliyor! Fragmanı bile yettiBelgeseli geliyor! Fragmanı bile yetti
    On binlerce takipçisi var ama gerçek değil... Pozu olay olduOn binlerce takipçisi var ama gerçek değil... Pozu olay oldu
    Anahtar Kelimeler:
    İsrail Hamas abd

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

    Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

    Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

    Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

    8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

    8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

    İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

    İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.