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Müslümanlar Tavaflarını Yağmur Altında Yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 08:26 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan yağmur nedeniyle Kabe’de umre görevini yerine getiren Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı. Müslümanlar yağmurun başlamasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken, ibadetlerini yağmur altında yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabe tavaf Mekke

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