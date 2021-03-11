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Mustafa Berk “Ruvelius” Baraklı Galatasaray Espor'a transfer oldu

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 11.03.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Mustafa Berk “Ruvelius” Baraklı Galatasaray Espor'a transfer oldu

Galatasaray Espor, League of Legends takımına yeni bir isim kattı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Espor, Mustafa Berk ''Ruvelius'' Baraklı'yı transfer etti.

Espor arenasından yeni bir transfer haberi daha geldi. Galatasaray Espor, Galakticos ve 5 Ronin gibi takımlarda mücadele eden League of Legends oyuncusu Mustafa Berk ''Ruvelius'' Baraklı'yı renklerine bağladı.

GALATASARAY ESPOR'DAN AÇIKLAMA

Transferin açıklaması Galatasaray Espor'un Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Galatasaray Espor, açıklamasında, ''Anlaşma mühürlendi... Türk Espor sahnesinin tanınan yüzlerinden Mustafa Berk "Ruvelius" Baraklı, Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi'nin geri kalan maçlarında Galatasaray Espor forması giyecek. Tecrübeli nişancımıza başarılar dileriz. Ailemize hoş geldin!'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Espor'un açıklamasında bahsettiği üzere Ruvelius, Şampiyonluk Ligi'nde Galatasaray adına mücadele edecek ve yine takımı adına ter dökecek.

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Anahtar Kelimeler:
League of Legends
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