MAGAZİN

İşte Erdoğan'ın yemin töreninde olan ünlüler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için ünlü isimler Mustafa Ceceli ve Müge Anlı TBMM'ye geldi.

İşte Erdoğan'ın yemin töreninde olan ünlüler!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

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Yemin töreni sırasında izleyiciler arasında ünlü isimler Mustafa Ceceli ve Müge Anlı dikkat çekti.

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Televizyoncu Müge Anlı

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN KÜLLİYE'YE GİDEMEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gitmek için hazırlanan ünlü sunucu Ece Erken, korumaların trafiği kapatmasından ötürü törene yetişemedi.
Sosyal Medya hesabında paylaşım yapan Ece Erken, korumaların trafiği açmamasına sitem etti.

ECE ERKENB

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!
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