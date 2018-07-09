İşte Erdoğan'ın yemin töreninde olan ünlüler!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Yemin töreni sırasında izleyiciler arasında ünlü isimler Mustafa Ceceli ve Müge Anlı dikkat çekti.
Televizyoncu Müge Anlı
ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN KÜLLİYE'YE GİDEMEDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gitmek için hazırlanan ünlü sunucu Ece Erken, korumaların trafiği kapatmasından ötürü törene yetişemedi.
Sosyal Medya hesabında paylaşım yapan Ece Erken, korumaların trafiği açmamasına sitem etti.
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