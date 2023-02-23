Ünlü şarkıcıdan depremzede aileye duygulandıran jest!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Mustafa Ceceli'den alkışlanacak bir hareket geldi. Ünlü isim daha önce Ahbap Derneği'ne bağış yapmıştı. Şimdi de depremzede bir aileye yaptığı jest ile adından söz ettiriyor...

PİYANOYU SATIN ALIP...

2'nci Sayfa'nın haberine göre; bir ailenin piyanolarını sattığını öğrenen Mustafa Ceceli, piyanoyu 21 bin TL'ye satın aldı. Daha sonra da satın aldığı piyanoyu, aynı depremzede aileye hediye etti. Ünlü ismin bu jesti, sosyal medyada büyük takdir topladı.

200 BİN TL BAĞIŞ YAPMIŞTI

Mustafa Ceceli, Haluk Levent'in açıklamasına göre daha önce Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağışta bulunmuştu.

