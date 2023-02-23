MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcıdan depremzede aileye duygulandıran jest!

Ünlü şarkıcıdan depremzede aileye duygulandıran jest!

23.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Birçok ünlü isim bağışlar toplayarak afet bölgelerine destek için gittiler. Depremzedeler için kolları sıvayan isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Ceceli oldu. Daha önce Ahbap Derneği'ne bağışta bulunan Ceceli şimdi de depremzede aileye yaptığı jest ile adından söz ettiriyor....

Ünlü şarkıcıdan depremzede aileye duygulandıran jest!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Mustafa Ceceli'den alkışlanacak bir hareket geldi. Ünlü isim daha önce Ahbap Derneği'ne bağış yapmıştı. Şimdi de depremzede bir aileye yaptığı jest ile adından söz ettiriyor...

PİYANOYU SATIN ALIP...

2'nci Sayfa'nın haberine göre; bir ailenin piyanolarını sattığını öğrenen Mustafa Ceceli, piyanoyu 21 bin TL'ye satın aldı. Daha sonra da satın aldığı piyanoyu, aynı depremzede aileye hediye etti. Ünlü ismin bu jesti, sosyal medyada büyük takdir topladı.

mustafa ceceli

200 BİN TL BAĞIŞ YAPMIŞTI

Mustafa Ceceli, Haluk Levent'in açıklamasına göre daha önce Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağışta bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım
Tatil pozları tepki çekti! 'Ülke kan ağlarken...'Tatil pozları tepki çekti! 'Ülke kan ağlarken...'
Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Mustafa Ceceli sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.