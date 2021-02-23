MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Ceceli'nin en büyük korkusu

Mustafa Ceceli'nin en büyük korkusu

23.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Ceceli'nin en büyük korkusu

Ünlü şarkıcı, aranjör Mustafa Ceceli, Emel Yalçın’ın Milyon TV’de her cumartesi yayınlanan sanat dünyasının popüler isimlerini ağırladığı programının konuğu oldu. Mustafa Ceceli, programda samimi açıklamalarda bulundu.

Emel Yalçın’ın ‘En büyük korkun ne?’ sorusuna; “Asansörden çok korkuyorum. Çok emin olduğum, bildiğim yerlerde asansöre biniyorum. 20 katlı binada göze alıp mecburen asansör kullanıyorum. Bu konuda fobik birisiyim” yanıtını verdi.

'DANSA YETENEĞİM YOK'

Müzikal kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan sanatçı "Şarkıcılığa adapte olmam biraz zaman aldı. Sahneye ilk çıktığım yıllarda elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırıyordum. Sonra dans dersleri almaya başladım ama bu içten gelen yetenek. Dans konusunda yetenekli olduğumu düşünmüyorum, eşimde benimle aynı fikirde" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kate Winslet'tan bomba 'Titanic' itirafı: 'Üzücü ve korkunçtu'Kate Winslet'tan bomba 'Titanic' itirafı: 'Üzücü ve korkunçtu'
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hastaneye yetişmeye çalışırken aşırı hızdan ceza yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı

Hastaneye yetişmeye çalışırken aşırı hızdan ceza yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Diğer Haberler

Ulukart ailesinde 2. bebek sevinci yaşanıyor

Ulukart ailesinde 2. bebek sevinci yaşanıyor

Engin Altan Düzyatan'ın partneri Belçim Bilgin oldu

TRT dizisi için hazırlanırken araya film aldı! İşte partneri

Gönül Dağı dizisinde görüldü, herkes merak etti! Gülsarı nedir?

Gönül Dağı'nda görüldü, herkes merak etti! Gülsarı nedir?

Herkesin tercih ettiği model Chantel Jeffries plajda!

Herkes onu tercih ediyor! Küçük bikinisiyle dikkat çekti

Müstehcen sahneleri reddeden Özlem Balcı'yı duygulandıran mesaj! 'Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin...'

Müstehcen sahneleri reddetmişti, o sözlere duygulandı! 'Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin...'

Ünlü oyuncu Selim Naşit Özcan'dan korkutan haber

Adile Naşit'in oyuncu yeğeninden korkutan haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.