Mustafa Ceceli'nin en büyük korkusu

Emel Yalçın’ın ‘En büyük korkun ne?’ sorusuna; “Asansörden çok korkuyorum. Çok emin olduğum, bildiğim yerlerde asansöre biniyorum. 20 katlı binada göze alıp mecburen asansör kullanıyorum. Bu konuda fobik birisiyim” yanıtını verdi.

'DANSA YETENEĞİM YOK'

Müzikal kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan sanatçı "Şarkıcılığa adapte olmam biraz zaman aldı. Sahneye ilk çıktığım yıllarda elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırıyordum. Sonra dans dersleri almaya başladım ama bu içten gelen yetenek. Dans konusunda yetenekli olduğumu düşünmüyorum, eşimde benimle aynı fikirde" dedi.



