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Mustafa Ceceli oğlu Arın Ceceli ile fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişki iddiaları üzerine çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli oğlu Arın ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Mustafa Ceceli oğlu Arın Ceceli ile fotoğrafını paylaştı

Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

Mustafa Ceceli, geçen yıl Mayıs ayında boşandığı eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını iddia ederek 7 yaşındaki çocuğu Arın’ın velayetini almak için 3 Temmuz 2018 tarihinde dava açmıştı.

Ceceli, eski eşi ile şarkıcı İntizar’ın ilişkisi olduğuna dair görüntüleri de mahkemeye delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in velayet davası devam ederken geçtiğimiz hafta bu görüntüler internete sızmış, magazin gündemini sarsmıştı. Mustafa Ceceli tepkilerin odağında yer almıştı.

Görüntülerin internet sitelerine yayılması üzerine Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik peş peşe açıklamalar yapmıştı. Mustafa Ceceli bu kez İntizar’ın yaptığı açıklamanın ardından yine mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulunmuştu. Mustafa Ceceli’nin talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle ünlü şarkıcıya yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar vermişti.

Ceceli tüm bu olaylarından ardından Instagram hesabından oğlu Arın Ceceli ile fotoğrafını 'öyle işte' notuyla paylaştı. Ceceli'nin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa ceceli oğlu Arın Ceceli

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