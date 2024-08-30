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  4. Mustafa Ceceli sözünü tuttu... İzmir yangınında her şeyini kaybeden kardeşlere iki yeni ev aldı! Haluk Levent böyle duyurdu

Mustafa Ceceli sözünü tuttu... İzmir yangınında her şeyini kaybeden kardeşlere iki yeni ev aldı! Haluk Levent böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 07:34
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İzmir Karşıyaka'daki çıkan orman yangınında tüm her şeylerini kaybeden Mahıgül ve Canan kardeşler, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin elini uzatması ile biraz moral buldu. Haluk Levent'in sosyal medyada duyurduğu bilgiye göre; Ceceli, iki kardeşe iki yeni ev alıp hediye etti.

MYNET-İzmir Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde başlayan orman yangını, yerleşim yerleri ve sanayi sitesine sıçrayarak büyük hasar oluşmasına neden oldu. Bu felakette Mahıgül Ergül ve Canan Ergül kardeşler, tüm her şeylerini kaybettiler.

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Yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından iki kardeşin durumunu paylaşarak ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin yardım edeceğini söylemişti.

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Ve beklenen oldu... Haluk Levent, X'te yaptığı paylaşımda Mustafa Ceceli'nin, Mahıgül Ergül ve Canan Ergül kardeşlere yeni bir ev aldığı müjdesini verdi.

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'MUSTAFA CECELİ SÖZÜNÜ TUTTU'

Şarkıcı, sosyal medya hesabında Mustafa Ceceli ve Mahıgül ile Canan kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak; "Mustafa Ceceli sözünü tuttu. İzmir'deki yangında Mahıgül ve Canan kardeşlerin evleri yanmıştı. Her şeylerini kaybeden kardeşlere Ceceli iki ev satın aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Mustafa Ceceli
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