Mustafa Denizli imzayı attı

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAĞIZ"

"Hayatımın neredeyse her 4 gününden biri Altay camiasının içerisinde geçti" diyen Mustafa Denizli, "Sevindikleri ve üzüldükleri birçok anıyı Altay’da yaşadım. Ayrıldığım günden sonra birçok çalışmanın içerisinde oldum. İlk defa içinden yetiştiğim camiden bir davet aldım. Sayın başkan ve yönetim aracılığıyla. Böyle bir davete ’hayır’ diyecek bir insan böyle bir yaşamdan sonra her halde çıkmaz. Benim de hayır demem mümkün değildi. Daha evvel de açıkladım. Sezonun sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım inşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu da nasip eder. Onun gururunu yıllarca taşıdığım gibi o gün en büyük ölçüde bize yaşatma fırsatı verir. Takımda bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yönetim, ben, ekibim ve futbolcularım bunu gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.

TRANSFER ÜCRETİ...

Basın mensuplarının transfer ücretinin vakıflara bağışlanmasıyla ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Denizli, "Bizim evlatlarımız yıllardır bizim için, bu vatanı için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bazıları bu vatan için canını kaybediyor. Bazıları ise bazı uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Onlara karşılığı maddi olarak ne devletin ne de şahısların tam manada karşılaması mümkün değil. Onların hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanlarının hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak bu benim hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. Dolayısıyla inşallah ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza ailelerine, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfı’na ulaşır. Başkanımızla görüşeceğiz bu en geç pazartesi günü gerçekleşecek. Bu manada bir katkım olsun diye düşündüm. İnşallah gerekli yere ulaşır" cevabını verdi.

Altay Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da duygusal bir an yaşadıklarını belirterek, "38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç. Hocamıza evine hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Denizli, kendisini sezon sonuna kadar Altay’a bağlayan imzayı attıktan sonra geçmişte giydiği 11 numaralı Altay forması ile poz verdi.