Mustafa Keser'den Aleyna Tilki'ye olay sözler

Ünlü türkücü Mustafa Keser, Kıbrıs'ta sahneye çıkarak müzik dünyasındaki isimleri topa tuttu.

Keser, piyasaya çıktığı ilk andan itibaren adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye de sert çıktı.

Mustafa Keser, Aleyna Tilki hakkında şunları söyledi:

"Aleyna Tilki kim? Tilki cinsi mi? Öyle bir tilki cinsi tanımıyorum. Kimse o tanımıyorum. Bilmiyorum. Benim kimseyle çok ilgim de yok. Pek ne yaptıklarını da bilmiyorum. Bizde 'oturduğu yer kurumamış' derler...

Maalesef halkımızın sanat seviyesi düşük. Kafalarına domates atılacak insanlara alkış tutuyorlar.

Zaman içinde sanat seviyesi yukarı çıkacak. Hak etmeyenler yok olacak inşallah. Benim sevenlerim jiletçi takımı değil. Sanat seviyorlar, bize sevgilerinden başka bir şey göstermiyorlar."

