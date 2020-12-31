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Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Mert Koç biyografisi...

31.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Mert Koç biyografisi...

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olan isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Yılbaşı programının sonrasında gözler yeni neslin sevilen oyuncusu Mustafa Mert Koç’a çevrildi. TRT 1 ekranlarına gelen Benim Adım Melek dizisinde rol alan Koç’un hayatı mercek altına alındı. Peki Mustafa Mert Koç kimdir? İşte detaylar...

Mustafa Mert Koç O Ses Türkiyen’nin yılbaşı programında bir kez seyircisini selamlayacak. Fragmanın yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları ve izleyiciler Mustafa Mert Koç’un hayatını merak etmeye başladı. Peki Mustafa Mert Koç aslen nerelidir? Mustafa Mert Koç kaç yaşındadır?

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

mustafa mert koç

Mustafa Mert Koç 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Mustafa Mert Koç yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Koç soyadından dolayı “Mustafa Mert Koç Vehbi Koç’un neyi?” şeklinde hakkında sorular sorulan genç oyuncunun bu köklü aile ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

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Oyunculuk hayali çocukluğundan beri devam eden Koç, üniversite eğiltimini siyasal bilimler üzerine tamamladı. Üniversiteden sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan yakışıklı isim yaptığı paylaşımlarla yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Ardından ise Yeter dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle ilk defa televizyona merhaba dedi.

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Yeter dizisinin ardından ise Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Onur karakterini canlandırdı. Bu rolünden sonra oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles’a gitti. Los Angels’ta eğitimini tamamladıktan sonra Şahin Tepesi dizisinde boy gösterdi. Şu sıralar ise TRT 1 ekranlarına gelen Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterine hayat vermeye devam ediyor.

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