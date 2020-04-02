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Mustafa Sandal’dan bağış isyanı: Yapmayın, zamanı değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının iptal edilmesine dair bir paylaşımda bulundu. Sandal isyan etti.

Mustafa Sandal’dan bağış isyanı: Yapmayın, zamanı değil

Ev karantinasına girdiğinden bu yana çocukları ve projeleriyle daha fazla haşır neşir olmaya başlayan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülke gündemini meşgul eden ‘bağış toplama’ konusuna değindi.

Gelişmeleri izleyen hemen herkes gibi kaygılarını belirten Sandal, toplum olarak koronavirüs ile mücadele etmemiz gereken bir dönemde böylesi kavgaların yersiz olduğunu söyledi ve ‘hiç zamanı değil’ diyerek birlik çağrısında bulundu.

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Sandal açıklamasında "Bu ülkenin evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın şimdi hiç zaman değil" dedi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
hukumet belediyelerden korkuyor.bizden fazla para toplarlarsa bizden fazla halka yardım ederlerse biteriz korkusuyla belediyelerin yardım toplamasına izin vermiyor.hukumetin kıç korkusu. anladınız inşallah.
torbacin kim aslan senin adamlar sadece tasarrufla belediyeyi uçururuz dedi beş kuruş parası kalmamış belediyenin o nasıl olcak
kesinlikle katiliyorum agzina saglik
Valla Musti bizde siyaset böyle kim ölmüş kim kalmış kimin umrunda altta kalanın canı çıksın misali. Diyanet çıkar nereye bağışın caiz olduğunu söyler sarayda namaz kılınır reklamı olur yani.bu sorunları Hayırlısı ile atlatırsak sen ozaman gör ben bunu yaptım sen bunu yaptın diyenleri. Kabahatte gizli ibadette. ama bizde boy boy tv manşetlerinde neler yapıldığı...... Elhamdülillah Müslümanız!!!!!!
@34_cemelli_50 ibadet gizli olmaz açıktan olur
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