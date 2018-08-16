Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini, geçen haziranda sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı.

Sırbistan’ın önemli gazetelerinden Kurir’e konuşan şarkıcı, oğulları Yaman (10) ve Yavuz’un (6) daha çok küçük olduğunu ve boşanmayla ilgili konuları onlara açıklayamadığını belirtti.

Yaman’ın bazı şeylerden haberdar olduğunu dile getiren Jahovic, “Yaman çok hassas bir çocuk.

Boşanmamızı ona açıklamakta zorluk çekiyorum. Son dönemde uyku uyumamaya başladı ve bu da beni çok fazla üzüyor” ifadelerini kullandı.

HAYATIMIZ DÜZENE GİRDİ

Kız kardeşinin psikiyatrist olduğuna dikkat çeken Sırp şarkıcı, “Sürekli kardeşimle çocuklarıma boşanma sonrası nasıl davranılması konusunda fikir alışverişinde bulunuyorum” dedi.

Mustafa Sandal’la boşanmasının hayatını etkilediğini söyleyen Emina Jahovic, “Ama hayatımız kısa sürede düzene girdi.

Yeni bir düzen kurduk ve şu anda normal hayatımızı yaşıyoruz” diye konuştu. (Milliyet/İsmail Şahin)

MUSTAFA SANDAL KASLANDI

Boşanma sonrası ise Mustafa Sandal kendini spora verdi! Instagram'da sık sık paylaşım yapan Musti, kaslı haliyle hayranlarının dikkatini çekiyor. Sandal her bulduğu boşlukta soluğu sporda alıyor!



