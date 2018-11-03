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Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran'ın, aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı. Uzun süre reddedilen bu aşka ilk yorum Mustafa Sandal'dan geldi

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran'ın uzun süredir aşk yaşadığı konuşuluyor ama ikili bu iddiaları kabul etmiyordu! Geçen hafta ortaya çıkan aşk fotoğrafı bu iddiaları doğruladı.

Sırp şarkıcı, şu sıralar iş adamı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor. Sandal, eski eşinin ilişkisi hakkında ilk kez sessizliğini bozdu.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic’in 10 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında bitmişti.

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MUSTAFA SANDAL: “HAYIRLISI OLSUN”

Posta’nın haberine göre, Mustafa Sandal, “Hayırlısı olsun. Emina’nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

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mustafa sandal Mustafa Sandal Emina Emina Jahovic-Sadettin Saran

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sadettin saran denen ARTIKÇI utanmış mıdır? acaba mustafanın bu sözünden sonra......LA SADETTİN sen nasıl BİR NEFİSE SAHİPSİN.....İŞ İNSANIYMIŞ.....ONA SÖYLECEK ÇOK SÖZ VAR DA DEĞMEZ.....O ZATEN KENDİ SIFATINI KENDİ HAZIRLAMIŞ HALKIN GÖZÜNDE.
EMİNAYA GELİNCE , HİÇ MİĞDE YOKMUŞ BE YA.......PARA DEMEK Kİ İNSANDA NE MİĞDE BIRAKIYOR, NE DE NEFİS.......
Bu sadettinde nerde dul karı var onun peşinde karıların boşanmasını bekliyor
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