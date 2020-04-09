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Mustafa Sandal'dan iddialı açıklamalar: Emina'dan başka bir kadından...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in 40 programına konuk oldu. 40 soru yanıtlayan Sandal özel hayatından müzik hayatına her soruyu yanıtladı. Emina ile tekrar evlenmem diyen ünlü şarkıcı başka bir kadından baba olmak istemediğini de söyledi.

Mustafa Sandal'dan iddialı açıklamalar: Emina'dan başka bir kadından...

Mustafa Sandal, Jülide Ateş'e konuk oldu ve kendisine yönlendirdiği 40 soruyu yanıtladı. Emina jahovic ile olan evliliğinden ayrılığına, çocuklarından özel hayatına, müzik hayatına, Tarkan'la olan rekabetlerine, estetik ameliyat iddialarına kadar pek çok soruya cevap veren ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığını söyleyerek rutinini şöyle anlattı:

“Evin dışında yaptığım aktivitelerimi evin içine taşıdım. Eve stüdyo kurdum. Sporumu evden yapıyorum. Gıda stoğu yaptım ama abartmadan.”

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EMİNA İLE YENİDEN EVLENMEM!

Jülide Ateş'in “Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusunu ise Mustafa Sandal şöyle yanıtladı: “Hayır bence hayır” diyerek yanıtladı. Sandal şöyle devam etti: “Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz. Aşk bitti sevgi kaldı. Ayrılırken de sadece koşu bandının üzerindeki çiçeğimi aldım.”

Başka bir kadından baba olmak istemediğini de söyleyen Mustafa Sandal, “Geç baba oldum. Büyük konuşmuş olabilirim, ama öyle bir arzu hissetmiyorum. Burdan sonraki periyodda işime, şarkılara konsantre olmak istiyorum” dedi.

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mustafa sandal, Mustafa Sandal Emina, Emina Jahovic,

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