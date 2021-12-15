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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu!

15.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emina Jahovic ile Haziran 2018'de boşanan, şarkıcı Mustafa Sandal, uzun süredir sosyetik isim Melis Sütşurup ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan, daha sonra 'aşk yeniden' diyen ikili, şimdilerde evlenmek için harekete geçti. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, nikah tarihine karar verdi.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu!

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Hürriyet'in haberine göre; üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı.

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32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor. Öte yandan 32 yaşındaki Melis Sütşurup, yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelerek "Cici annelik" provası yapmıştı.

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Bu hafta sonu ise çocukların kaynaşma turu vardı. Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte ormanda mini motosiklet keyfi yaptı.

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51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, geçtiğimiz günlerde de bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi. Melis Sütşurup'un perde seçerken Mustafa Sandal'ın ona eşlik etmesi "Düğün yakın" dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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