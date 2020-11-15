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Mustafa Sandal'ın parti görüntüleri olay oldu! Şov kızına yakın ilgi

15.11.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal'ın parti görüntüleri olay oldu! Şov kızına yakın ilgi

Mustafa Sandal'ın bir partide kendisine uzatılan pastadaki mumları üflediği görüntüler olay oldu. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüde, Mustafa Sandal'ın pastayı getiren şov kızına yakın ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeni şarkısı Damar ile hayranlarının karşısına çıkan Mustafa Sandal, özel hayatıyla da gündeme kalmayı başaran isimlerden.

Şu sıralara model Melis Sütşurup'la ilişkisi devam eden ünlü şarkıcının bir partiye katıldığı görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan bu görüntü ise çok konuşuldu. "Vakitsiz Horoz" adlı hesapta yer alan görüntüde, partide kendisine uzatılan pastadaki mumları üflediği görüntüde Sandal'ın pastayı getiren şov kızına yakın ilgisi sosyal medyayı ikiye böldü.

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Kimi sosyal medya kullanıcıları 50 yaşındaki şarkıcının bu görüntüsüne tepki gösterirken, kimi kullanıcılar ise özel hayatına kimsenin karışmaması gerektiğine dikkat çekti.

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Sandal'a ait bu görüntülerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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