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Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup aşka geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın aşkını herkese duyurduğu sevgilisi Melis Sütşurup, Instagram'da aşka geldi. 14 şubat sevgililer gününe özel sarmaş dolaş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup aşka geldi

Eski eşi Emina Jahovic ile olan ayrılığının ardından birçok kadınla anılan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde yeni birlikteliğini ilk defa sosyal medyadaki hayranlarına duyurmuştu. Ardından aşklarını dolu dizgin yaşayan ve bunu hayranları ile de paylaşan çiftten 14 şubat sevgililer gününe özel bir fotoğraf daha geldi.

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İLK SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Yeni boşanan Mustafa Sandal ile yaşadıkları ilişki ile son zamanların gündem ismi Melis Sütşurup, Instagram hesabından paylaştığı samimi fotoğrafı ile ilk sevgililer gününü kutladı. Fotoğrafın altına kalp emojisi ile birlikte"Herkesin kalbinin layığı, sevdiği, sevildiği, yanında huzur bulduğuyla günü kutlu, aşkı sonsuz olsun" açıklamasını ve temennisini not düştü. Hayranlarından tam not alan paylaşıma beğeni yağdı.

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mustafa sandal Melis Sütşurup

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