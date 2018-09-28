Mustafa Sandal'ın Simge paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Simge Sağın'ın yeni klibini sosyal medya hesabından paylaşarak, Aç koynunu geliyorum" mesajını paylaşması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Simge'nin klibi yeni yayınlanan 'Öpücem' isimli şarkısındaki, 'Aç koynunu giricem giricem dellenme' sözlerine atıfta bulunan Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı sosyal medyada 'aşk ilanı' olarak yorumladı.

'GEL DE YANLIŞ ANLAMA''

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sandal'ın bir takipçisi paylaşım "O nasıl laf öyle Allah aşkına gel de yanlış anlama yani." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yıllar sonra ilk kez heyecanlandım. Ne yakışırsınız ama siz bunu bir düşünün." yorumunu yaptı.



