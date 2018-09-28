MAGAZİN

Mustafa Sandal'ın Simge paylaşımı sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından çok konuşuldu. Sandal sayfasında şarkıcı Simge'nin yeni klibini paylaşarak, 'Aç koynunu geliyorum' notunu yazdı ve kalp emojisi koydu.

Mustafa Sandal'ın Simge paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Mustafa Sandal, Simge Sağın'ın yeni klibini sosyal medya hesabından paylaşarak, Aç koynunu geliyorum" mesajını paylaşması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Simge'nin klibi yeni yayınlanan 'Öpücem' isimli şarkısındaki, 'Aç koynunu giricem giricem dellenme' sözlerine atıfta bulunan Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı sosyal medyada 'aşk ilanı' olarak yorumladı.

sandal

'GEL DE YANLIŞ ANLAMA''
Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sandal'ın bir takipçisi paylaşım "O nasıl laf öyle Allah aşkına gel de yanlış anlama yani." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yıllar sonra ilk kez heyecanlandım. Ne yakışırsınız ama siz bunu bir düşünün." yorumunu yaptı.


PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!
Tuğba Özay bikinili paylaşımıyla yazı geri getirdi!Tuğba Özay bikinili paylaşımıyla yazı geri getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal simge

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!

Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!

Tuğba Özay bikinili paylaşımıyla yazı geri getirdi!

Tuğba Özay bikinili paylaşımıyla yazı geri getirdi!

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nın açtığı kafe için övgü dolu paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nın açtığı kafe için övgü dolu paylaşım

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

Didem Soydan'ın kız arkadaşıyla verdiği poz kafaları karıştırdı

Didem Soydan'ın kız arkadaşıyla verdiği poz kafaları karıştırdı

Şevval Şahin'in estetik polemiğine jüriden yeni yanıt!

Şevval Şahin'in estetik polemiğine jüriden yeni yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.