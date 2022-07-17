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Mustafa Sandal mülteci paylaşımı sonrası emniyetten arandığını açıkladı

17.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak mutlaka geldiğiniz gibi gideceksiniz!” ifadelerini kullanmıştı. Sandal, mültecilerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arandığını duyurdu.

Mustafa Sandal mülteci paylaşımı sonrası emniyetten arandığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Suriyelilerin Konya'da bir çocuğun yüzüne kezzap attığı iddiasında bulunarak olayla ilgili görüntü paylaşmıştı. Sosyal medyadada hızla yayılan iddia kısa sürede gündem olmuştu.

"MÜLTECİLERİN MİSAFİRLİĞİ BİTMİŞTİR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sandal, "Suriyeliler 1,5 ay önce Konya'da kendisinden istediği 20 TL'yi vermeyen bu yavrumuzun yüzüne kezzap atmış! Birçok basın organı bu haberi nedense görmemiş. Ben duyurmuş olayım. Yineliyorum; ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak, mutlaka geldiğini gibi gideceksiniz!" demişti.

SANDAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sandal yaptığı açıklamada olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendisini aradığını ve olayın takipçisi olduklarını ilettiklerini anlattı.

Mustafa Sandal, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden telefon aldığını belirterek, şunları söyledi:
"Dünkü paylaşımımın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Sitemimi ve "geçici göçmenler"in eve dönme vakti geldiği, yaşanan olaylardan duyduğum rahatsızlığı ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili rahatsızlığımı, attığım tweetteki cümlelerle bizzat ilettim... EGM Siber Suçlar Daire Bşk. Yrd. Sn. Seyit Ahmet Dikici, konuyla ilgilendiklerini, bir sanatçı ve baba olarak duyduğum hassasiyeti anladıklarını, adli sürecin devam ettiğini nazikçe bildirdiler. Ben de yanıt olarak alakaları için teşekkür ettim ve "Sizi de o makamlara bu ülke getirdi, beni de sanat dünyasındaki konumuma bu ülke getirdi. Halkımız için daha hassas ve ilgili olmak zorundayız. Görmezden gelmem mümkün değil..."

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"DEZENFORMASYANA HAYIR EVET AMA BU OLAYLARA DA HAYIR"

"Ben de bu tip olaylarda sizi bizzat arayıp, bir vatandaş olarak bilgi alacağım. Dezenformasyona elbette hayır, ama geçici sığınmacıların vatandaşlarımızı rahatsız edip zarar vermesine de hayır demeye devam edeceğim." dedim..."

"EMNİYET, SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDUĞUNU İLETTİ"

"Sn. Dikici, nazikçe hassasiyetime saygı duyduğunu ve emniyet olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti.Sorunumuzu neden bizzat kendilerine iletmiyorsun diyenlerin gönlü rahat olsun. Herkese sevgiler..."

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Mustafa Sandal
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