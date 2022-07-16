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  4. Mustafa Sandal o videoyu paylaşıp tepki gösterdi! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir"

Mustafa Sandal o videoyu paylaşıp tepki gösterdi! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir"

16.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir çocuktan 20 TL isteyen Suriyelilerin, çocuğun para vermemesi üzerine yüzüne kezzap attığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan olaya bir tepki de ünlü sanatçı Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine!" dedi.

Konya’da meydana gelen olayda Suriyeli bir grup, iddiaya göre parkta oynayan bir çocuktan 20 lira istedi. Çocuğun reddetmesi üzerine Suriyeliler çocuğun ensesine ve yüzüne kezzap attı.

Sosyal medyada hızla yayılan iddia kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken olaya ünlü sanatçı Mustafa Sandal da kayıtsız kalmadı.

"MÜLTECİLERİN MİSAFİRLİĞİ BİTMİŞTİR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sandal, "Suriyeliler 1,5 ay önce Konya'da kendisinden istediği 20 TL'yi vermeyen bu yavrumuzun yüzüne kezzap atmış! Birçok basın organı bu haberi nedense görmemiş. Ben duyurmuş olayım. Yineliyorum; ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak, mutlaka geldiğini gibi gideceksiniz!" dedi.

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Mustafa Sandal
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